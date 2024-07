Quadrifoglio in Arena, spettacoli previsti per luglio riprogrammati a settembre

Riprogrammati a settembre gli spettacoli della rassegna, Quadrifoglio in Arena, inizialmente previsti a luglio. Di seguito il calendario aggiornato della rassegna teatrale del “settembre comico” in programma presso l’Arena Flegrea della Mostra d’Oltremare di Napoli.

Mercoledì 11 settembre ore 21

Paolo Caiazzo in “Mi faccio la festa pazzianne e ridendo so’ passati 30 anni.”

Mercoledì 18 settembre ore 21

Biagio Izzo in “Esseoesse”

Sabato 21 settembre ore 21 (NUOVA DATA)

Massimiliano Gallo in “Stasera punto e capo and friends e la festa continua”

Inizialmente previsto il 10 luglio

Sabato 28 settembre ore 21 (NUOVA DATA)

Francesco Cicchella in “Bis … il gran finale”

Inizialmente previsto il 17 luglio

I biglietti precedentemente acquistati per le date di luglio restano validi per le nuove date. Per chi volesse richiedere il rimborso è possibile rivolgersi presso il punto vendita dove sono stati emessi gli stessi, entro e non oltre il 18 agosto 2024.

Per informazioni: tel. 081.5628040 – info@etes.it

La rassegna offre l’opportunità di vivere il ritorno dalle vacanze estive in compagnia dei grandi nomi del panorama teatrale italiano. L’Arena Flegrea sarà la cornice perfetta per accogliere questa rassegna teatrale e darà al pubblico l’opportunità di assistere a spettacoli di grande successo riadattati appositamente per questa location unica dal fascino senza uguali. La combinazione perfetta tra talento, emozioni e teatro all’aperto renderà ogni serata indimenticabile, offrendo al pubblico una carica di energia positiva e divertimento.

“Quadrifoglio in Arena“, la rassegna curata da Arena Flegrea ‘regalerà al pubblico’ quattro serate indimenticabili di pura comicità. Per l’occasione è possibile aderire ad una campagna abbonamenti che – per la prima volta nella storia della venue – permetterà di godere di questi spettacoli ad un prezzo vantaggioso: a partire da soli 69 euro si potrà vivere l’esperienza teatrale esilarante.

E’ possibile anche acquistare in prevendita su www.etes.it i biglietti per i singoli spettacoli e i prezzi comprensivi di prevendita sono: Cavea bassa euro 25; Cavea alta euro 20; Panoramica euro 15.

