“Quel fantasma di poeta famosissimo” a Villa delle Ginestre lo spettacolo sul fantasma di Giacomo Leopardi

Sabato 22 giugno, alle ore 21,00 a Villa delle Ginestre di Torre del Greco, nell’ambito delle Celebrazioni Leopardiane, andrà in scena “Quel fantasma di poeta famosissimo” spettacolo dedicato a Giacomo Leopardi, scritto e diretto dalla pluripremiata regista Sara Sole Notarbartolo e portato in scena con sapienza e ironia da Fabio Rossi.

Lo spettacolo, realizzato con il sostegno dell’Ente Ville Vesuviane, trova a Villa delle Ginestre la sua ambientazione ideale avendo proprio qui il suo centro di narrazione. La storia narra infatti proprio di un’antica Villa di Torre Del Greco, circondata da un bel giardino e spesso dal silenzio, dove si aggira uno spirito.

È uno spirito famosissimo, dispettoso e molto particolare. Pare fosse stato, in vita, uno dei poeti più importanti d’Europa ed essendo morto a Napoli, nel 1837 durante l’epidemia di colera, ha scelto di abitare fra le mura che maggiormente gli diedero ristoro nel suo passaggio terrestre.

“Ho voluto affiancare allo spirito del poeta la figura di una persona semplicissima – racconta la regista- un guardiano della sua casa, ormai meta di visite studentesche e turistiche, il quale ha molte particolarità: si accorge prima di tutti quando cambia il tempo, parla con i morti e ha un ritardo mentale, definito dal suo medico come una tara, “una tara nello sviluppo mentale”.

Lo spettacolo svela al pubblico degli aspetti inediti del carattere di Giacomo Leopardi.

“Amo di questo personaggio- racconta Rossi- la tenerezza affettuosa per le cose della vita, e poi ha un entusiasmo energico e dirompente nell’osservare il mondo. Un capriccioso e arrabbiatissimo atteggiamento da ragazzino che portò con sé fino all’ultimo giorno della sua gioventù, quando morì per uno scompenso cardiaco o un edema polmonare o, come qualcuno sostiene, per aver mangiato gelati smoderatamente, senza darsi una misura.”

In poco meno di un’ora avvincente ed emozionante, il pubblico assisterà alle vicende inedite di un Leopardi post morte eppure, e con grande gioia, vivissimo.