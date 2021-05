Riparte il Teatro ad Orta di Atella. E con un ospite d’eccezione.

Il 16 Maggio 2021 finalmente lo spazio artistico Comic Art riprende le attività, dopo più di un anno di rinvii e tanti sacrifici. Preparatevi ad un’intera giornata dedicata all’arte.

Siamo a Orta di Atella, dove questa realtà continua a resistere e a promuovere strenuamente cultura e arte in tutte le sue forme, rimodulandosi più volte in attesa di rialzare il sipario (quello vero, e non solo digitale).

Ad accompagnare questa ripresa è Marco Simeoli, attore di grandissima esperienza e talento, che ha calcato i più prestigiosi palcoscenici italiani, accanto a pietre miliari del calibro di Gigi Proietti, come nello spettacolo “Cavalli di battaglia” andato in onda su su Rai.

Lo spazio artistico Comic art è onorato di accogliere questo incredibile artista con lo spettacolo “Napul’è…mille parole” che avendo già ottenuto il tutto esaurito per le 18.30, prevede una possibile replica alle ore 20:00 presso la propria sede situata in Corso Alcide de Gasperi 25.

“Un percorso ideale attraverso le parole utilizzate da chi, più degli altri, è stato in grado di sintetizzare gli stati d’animo, le emozioni, le paure e i bisogni della gente, comune e non, che ha popolato quella terra” queste le parole dello stesso Simeoli sulla rappresentazione, da lui scritta, diretta e interpretata.

Lo spazio si dimostra così, ancora una volta, pronto a lottare per tornare ad emozionare e a diffondere l’amore e la passione per l’arte, non solo con la tanto attesa ripresa degli spettacoli, ma anche attraverso l’offerta di un workshop tenuto dallo stesso Simeoli a partire dalle ore 10.30 dello stesso giorno, per tutti gli aspiranti attori e non, avente un numero limitato di posti.

Abbiamo bisogno dell’arte, abbiamo bisogno del Teatro e ora uno spiraglio sembra aprirsi. Torna la possibilità di sorridere, piangere, commuoverci. Torna anche tu a fare tutto questo con noi: immergiamoci in quella magica dimensione del Teatro, quando le luci si spengono e si alza il sipario.

I posti sono pochi e limitati, per qualsiasi informazione rivolgersi al numero: 3207020605.

Ripartiamo insieme.