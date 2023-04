San Carlo, presentati i lavori di restauro.

“Oggi ammiriamo il risultato di bellissimi restauri che ripristinano lo splendore del teatro ma anche interventi importanti sugli impianti che ne garantiscono anche l’aggiornamento tecnologico, maggior comfort e un risparmio energetico che non guasta“. Così il sindaco di Napoli e presidente della Fondazione San Carlo, Gaetano Manfredi, in occasione della presentazione del restauro di cui è stato oggetto il Teatro San Carlo.

“Restituiamo alla città e a tutt’Italia un teatro rinnovato che torna ad accogliere il pubblico in tutta la sua bellezza – ha aggiunto – il San Carlo è così pronto a ripartire con la programmazione artistica in uno scenario di grande fascino che si conferma tra i più prestigiosi al mondo. E’ significativo che in un momento già tanto propizio per la ritrovata centralità di Napoli si rialzi anche il sipario di questo straordinario teatro“.