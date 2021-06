San Carlo, stasera la prima all’aperto in Piazza Plebiscito con la Carmen.

Attesa per la prima di Carmen di Bizet in forma di concerto che in Piazza del Plebiscito a Napoli oggi (20.15), aprirà la seconda edizione di ‘Regione Lirica’, la Stagione estiva del Teatro di San Carlo sostenuta dalla Regione Campania. Già alla prova generale di ieri sera, il pubblico (composto da mille sanitari invitati per l’evento in loro onore) ha applaudito Elīna Garanča, mezzosoprano lettone, e tutti gli artisti del cast: Si esibiranno sul grande palco d i 1500 mq allestito dal Teatro di San Carlo, con la star nel ruolo di Carmen, Brian Jadge -Don José, Mattia Olivieri – Escamillo.

Daniele Terenzi interpreterà Moralès mentre Gabriele Sagona canterà il ruolo di Zuniga. Micaëla avrà la voce di Selene Zanetti. Completano il cast Aurora Faggioli (Mercédès), Mariam Battistelli (Frasquita), Michele Patti (Dancairo) e Filippo Adami (Remendado).

Sul podio Dan Ettinger impegnato a dirigere Orchestra, Coro e Coro di Voci Bianche. Maestro del Coro Josè Luis Basso. Tra gli ospiti attesi il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, lo scrittore francese Daniel Pennac, l’attrice Lina Sastri, in un parterre composto dal mondo dell’arte e dell’ imprenditoria oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali.

Tutti gli ospiti, assieme agli artisti del cast, parteciperanno alla cena dopo lo spettacolo sulla terrazza del Teatro San Carlo che affaccia sui giardini di Palazzo Reale, appena restaurata.

