San Carlo, venduti già 800 biglietti digitali per la “prima” su Facebook.

La prima del San Carlo al tempo dei social: sono già 1300 gli spettatori virtuali, quasi 4.000 gli ‘interessati’ e 800 i biglietti prenotati alla quota simbolica di 1,09 euro. In scena andrà una Cavalleria Rusticana espressamente concepita per Facebook che debutterà on line il 4 dicembre alle 20,00.

Giunti a Napoli e sottoposti a tampone tutti gli artisti ospiti, sono Iniziate oggi le prove anche per Elina Garanča e Jonas Kaufman, le due star che per la prima volta saranno insieme sul palco. L’ opera di Mascagni in forma di concerto potrà quindi essere vista e ascoltata da una platea senza limiti, che il soprintendete Lissner si augura sia quanto più internazionale . Il cast include, oltre Elina Garanča (Santuzza) e Jonas Kaufmann (Compare Turiddu), Maria Agresta (Lola), Claudio Sgura (Alfio) ed Elena Zilio (Mamma Lucia). L’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo saranno diretti (domani la registrazione) dal direttore musicale Juraj Valčuha.

Chiuso il teatro a causa della pandemia, e vuoti i 1300 posti, tutti gli spettacoli e i concerti in calendario nel mese di dicembre saranno trasmessi direttamente dalla pagina Facebook del Teatro dove è anche possibile acquistare i biglietti. Grazie alla partnership con “Facebook Inc” gli utenti pagheranno (solo per questo periodo limitato di 3 giorni) la quota simbolica di euro 1,09. Successivamente lo spettacolo sarà on demand sul sito del Teatro San Carlo per 7 giorni.

Il Canale Facebook di Teatro San Carlo ospiterà il 10 dicembre a partire dalle ore 19.00 anche un Gala Mozart Belcanto: alcune delle arie più belle dell’intero repertorio belcantista saranno interpretate da artisti di fama internazionale come: Maria Agresta, Ildar Abdrazakov, Nadine Sierra, Pretty Yende, Francesco Demuro, sotto la bacchetta di Giacomo Sagripanti, impegnato a dirigere Orchestra e Coro del Teatro di san Carlo.

Il 25 dicembre a partire dalle ore 19.00 sarà invece disponibile uno speciale concerto di Natale diretto da Juraj Valčuha.

La programmazione on line del san Carlo è resa possibile grazie al sostegno della Regione Campania, e sponsor privati. (ANSA).