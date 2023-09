Scenariammare, presentata la stagione teatrale di In Arte Vesuvio

Giovedì 28 settembre, alle ore 11:00, presso la sala teatro dello IAV Club, sita in via Nazario sauro, 23 si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della nuova stagione teatrale “Scenariammare”, che trae spunto dalla collocazione della struttura polifunzionale, situata in uno dei luoghi più suggestivi della città.

Il programma propone ben 22 appuntamenti sino al 12 aprile 2024, spaziando dal teatro, alla musica, passando per il cabaret, con l’obiettivo di costruire la Compagnia Stabile di Tradizione.

“Una stagione che vuole affermare la forza della grande storia, di cui Napoli è capitale, come trampolino per futuro e mentre si chiudono spazi per aprire street food, noi invertiamo la rotta per rilanciare un luogo di produzione di arte a tutto tondo”, questo è quanto afferma il Direttore Artistico Salvatore Sannino.

Obiettivo dello IAV è divenire punto di riferimento nella produzione artistica che guarda al futuro.

Ad inaugurare la stagione, venerdì 20 ottobre, sarà Nunzia Schiano accompagnata da Myriam Lattanzio. La programmazione prosegue con artisti di assoluto livello come: Cosimo Alberti, Ciro Villano, Danilo Rovani, Pino De Maio, Fabio Pisano, con un omaggio ala grande famiglia Maggio e Gigi Savoia. Un impegno che ha i piedi nella storia e la testa nel futuro, frutto di un costante lavoro, serio, forte e qualificato che, per una sala che conta pochi posti, non è poca cosa a dimostrazione della serietà del progetto e della qualità delle idee.

Non manca un programma di Tango e la Milonga, tra gli eventi de In Arte Vesuvio, condotto da Fertango, appuntamento mensile anche con lo Swing con la Cotton Swing e col Jazz in collaborazione con Vincenzo De Falco con alcuni tra i più grandi nomi della musica italiana ed estera. Ancora concerti, eventi, laboratori e rassegne di grande interesse come “I Corti della Formica”, idea di Gianmarco Cesario, arricchiranno di proposte l’offerta per il pubblico.

“Ci piace sottolineare il forte impegno sociale dello IAV. Infatti parte dei proventi della campagna abbonamenti, sarà devoluta in beneficenza a favore della “Fondazione Santobono Pausilipon Onlus”, come atto di orgoglio, d’impegno e senso di appartenenza alla nostra città…”, queste le parole utilizzate dalle fondatrici Lucia e Angela Andolfo.

Per questa campagna è stato chiamato uno dei volti più noti del panorama televisivo italiano: Giovanna Sannino, attrice, da sempre impegnata nelle tematiche sociali, tanto da meritare la fresca nomina come Testimonial del Garante per l’Infanzia della Regione Campania.

Alla Conferenza di presentazione hanno preso parte, tra gli altri, gli artisti e attori presenti in calendario.

Per info e prenotazioni cell. 3343013800 @iavclub