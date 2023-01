Sconosciuti, sabato 4 e domenica 5 a Capua per FaziOpenTheater.

FaziOpenTheater 2022 – 2023 (V Edizione)

Rassegna Nazionale di Teatro – Danza – Arti Performative

Ideazione e direzione artistica di Antonio IAVAZZO

9^ SPETTACOLO (Sezione Teatro)

“SCONOSCIUTI”

Regia di Luigi DE SANCTIS

E’ una delle due produzioni interne, cioè promosse dall’Associazione “Il Colibrì” che organizza FaziOpenTheater. Questo evento ha debuttato lo scorso anno e dato il grande successo riportato, è stato riproposto anche quest’anno.

SABATO 4 FEBBRAIO 2023 – ORE 20.00

DOMENICA 5 FEBBRAIO 2023 – ORE 19.00

SALA TEATRO di PALAZZO FAZIO via Seminario 10 – Capua

Associazione “Il Colibrì” di Sant’Arpino (CE)

SCONOSCIUTI

REGIA

Luigi DE SANCTIS

INTERPRETI

Rosalba CILIENTO – Angela SETARO – Chiara RUSSO – Luigi DE SANCTIS Vincenzo DI MARCO – Antonio GENIALE – Mario DI FRAIA

TECNICO AUDIO – LUCI

Antonio FERRARO

NOTE

Un tempo, le relazioni, familiari, affettive, sentimentali, erano esperienze e vissuti ristretti a determinate cerchie e ben definite, seppur mai è mancata l’ipocrisia di tanti rapporti. Oggi, nel XXI secolo, le storie, anche le più intime e segrete, vengono delegate, sempre più spesso, ai social e ai network informatici. Che la famiglia del Mulino Bianco sia solo una fantasia tra le più ingannevoli, della storia recente, non è più un mistero per nessuno, ma che si possa vivere e coltivare vizi e virtù all’insaputa della propria metà, continuando a vivere in superficie come su nulla fosse, sembra un modus vivendi quasi scontato e acquisito. La commedia, pur nella sua apparente leggerezza e comicità, svela, in maniera inequivocabile e a volte tragica, maschere e ipocrisie che con-vivono in ognuno di noi.

Info – Prenotazioni

Antonio Iavazzo – 3389924524 – info@antonioiavazzo.it

Gianni Arciprete – 3343638451 – gianniarciprete@libero.it