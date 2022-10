Se so rotte ‘e giarretelle con Amedeo Colella, sabato 8 al Teatro SalaMolière di Pozzuoli.

La dodicesima stagione del Teatro SalaMolière (ARTGARAGE – Via Bognar 21 – Pozzuoli), inizierà ufficialmente sabato 8 (ore 21,00) e domenica 9 ottobre (ore 19,00) con lo spettacolo “Se so rotte ‘e giarretelle” di e con Amedeo Colella, insieme alla musica di Francesco Cuomo. Lo spazio è quello nato dal sodalizio artistico e di vita tra Nando Paone, attualmente direttore artistico, e la compianta Cetty Sommella, a dimostrazione del fatto che, come ha dichiarato lo stesso Paone, “A Pozzuoli il teatro c’è”.

Una partenza che registra già nella prima serata il sold out visto l’alto gradimento suscitato dagli studi accattivanti del napoletanista e scrittore semi serio Amedeo Colella e da una vera full immersion nella cultura della città. Ci si può divertire con la storia del regno di Napoli? E con la storia della musica napoletana? Pare di sì, passeggiando tra gli aneddoti, le curiosità, le leggende, le più divertenti canzoni, i “paraustielli” del professore e la musica di Francesco Cuomo, sperando che … “non si rompano le giarretelle!!”. Se avete qualche lacuna culturale sulla “napoletanità”, se non vi siete mai chiesti perché si usa dire “se so’ rotte ‘e giarretelle” oppure non conoscete i nomi degli otto Re di Napoli rappresentati dalle statue all’esterno del Palazzo Reale, è arrivato il momento di recuperare grazie ad un intellettuale che sorride, esperto di modi di dire e di fare all’ombra del Vesuvio, e che vi assicura «ne vedrete delle belle…».