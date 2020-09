Sfratto Celeste, spettacolo spostato a martedì 29.

A causa dell’allerta meteo prevista per oggi e domani, l’anteprima dello spettacolo Sfratto Celeste scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo è spostato a martedì 29 settembre, stesso orario e cioè 20,30 in Villa Comunale in occasione della rassegna #Restaurarte/ riparare con l – oro Martedì 29 settembre alle ore 20,30 andrà in scena, nell’ambito della rassegna Restaurarte / Riparare con l – oro” l’anteprima dello spettacolo “Sfratto Celeste” scritto e diretto da Sara Sole Notarbartolo prodotto dalla Compagnia Taverna Est Teatro con il sostegno de L’Asilo.

In scena, ad incarnare i due protagonisti, assediati dalla polizia nel loro piccolo appartamento metropolitano, sono due eccezionali attori napoletani: Andrea de Goyzueta e Fabio Rossi. In audio sentiremo gli interventi di Francesca de Nicolais e di Peppe Papa, mentre i costumi sono affidati a Gina Oliva, allestimento e suoni sono curati dall’assistente alla regia Antonia Cerullo e dalla stessa Notarbartolo.

Lo spettacolo scritto dalla drammaturga durante il lockdown racconta dell’isolamento e del tentativo di ribellione di due precari mentre tutto il mondo sembra andare in pezzi. Divertente e amaro allo stesso tempo, Sfratto Celeste ha in sé quegli elementi di catarsi di cui questi tempi ancora in via di definizione hanno tanto bisogno.