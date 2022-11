Soy Madera – Sono legno, la danza al Teatro Bolivar venerdì 11.

Sul palco del teatro Bolivar, con la direzione artistica di Nu’Tracks (via Bartolomeo Caracciolo, 30), arriva, venerdì 11 novembre, alle ore 21.00, “Soy Madera – Sono legno”, uno spettacolo di danza che affronta temi di grande attualità come l’universo femminile e i ritmi frenetici della società. Il concetto e la coreografia sono di Sabrina Gargano, la regia di Rafa Jagat e la drammaturgia di Antonio Ramirez.

«Voglio rappresentare e celebrare, attraverso la mia danza, la determinazione e la mia sana rabbia che è prevalsa in alcuni momenti specifici della mia vita e che mi ha permesso di restare a galla – racconta Sabrina Gargano, svelando il percorso che l’ha ispirata e condotta al lavoro finale –. Creando una poetica visiva sul palco, voglio essere nel legno, respirarlo, farlo a pezzi, connettermi con il suo suono, il suo odore e la sua consistenza. Offrire al pubblico un viaggio circolare e vertiginoso in cui possa rinascere con me, esplorando il movimento del bacino. Ho adottato questa parte del corpo come mezzo e chiave di ricerca perché il bacino è centro, sessualità e vita. In “Soy Madera” diviene metafora della mia quotidianità».

La domanda che ci poniamo ogni giorno in questo periodo storico, dove il non fermarsi è diventato quasi patologico, è:

“Dovrei fermarmi? E come ci si ferma?”

Durata dello spettacolo: 50 minuti

TEAM:

Idea originale e coreografía: Sabrina Gargano

Regia: Rafa Jagat

Dramaturgia: Antonio Ramirez

Assistenza alla produzione e distribuzione: Fani Benages

Musica: Alex Paton

Costume: Gabi Latoif

Scenografia: Paola Busso

Residenze artistiche: Tub d’assaig (Spagna)

Festival: Imaginarius, (Portogalo)

Coproduzione: Criaçoes Imaginarius, Santa Maria da Feira (primo premio “A CIEGAS” 2021).