Spettacolo al Teatro Lendi: “Un’attesa chiamata Speranza” che vede protagonisti gli allievi della scuola “Teatro dell’Anima” di Frattamaggiore

Lunedì 1 luglio 2024, alle ore 20.30, il Teatro Lendi di Sant’Arpino ospiterà uno spettacolo unico e intenso. La scuola musica e teatro di Frattamaggiore presenterà “Un’attesa chiamata Speranza” che vede protagonisti gli allievi della scuola il “Teatro dell’anima”, sotto la regia di Antonio Favarolo e la direzione artistica di Rita Graniero, lo spettacolo affronterà un tema profondo e attuale.

La rappresentazione darà voce a donne di diverse età, purtroppo vittime di violenze fisiche e psicologiche, che non hanno potuto vivere pienamente a causa della brutalità di uomini incapaci di amare. Un tema forte e ancora tristemente presente in molte famiglie.

Questo spettacolo è un omaggio a queste donne e intende inviare un potente messaggio di resilienza e speranza, esortando tutte a non arrendersi mai e a lottare per una vita libera da abusi. Ricordando i tragici casi di donne morte per violenza domestica, “12 Donne” si propone come un atto di denuncia, ma anche come un momento di riflessione sulla realtà ancora tristemente attuale della violenza domestica.

Faranno parte del pubblico il noto attore e doppiatore Giorgio Borghetti e l’attrice di “Un Posto al Sole” Sofia Piccirillo, entrambi molto sensibili al tema rappresentato.

Un appuntamento imperdibile, che promette di essere un’esperienza toccante e riflessiva.