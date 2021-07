Spettacolo itinerante con delitto all’Orto Botanico della Reggia di Portici sabato 10 a cura di Karma.

Sabato 10 Luglio (ore 18,00 e ore 19.30), a grande richiesta, torna il format ideato da KARMA: lo spettacolo itinerante con delitto.E torna nel suggestivo orto botanico del Musa- Musei della reggia di Portici.

Ma in cosa consiste il format?Ce lo spiega il regista Antonio Ruocco: “La formula funziona e le persone sono trasportate indietro nel tempo, in un mix tra teatro e gioco. Si guarderà lo spettacolo, molto divertente, ma si dovrà essere attenti a segnare gli indizi che saranno dati durante le performance attoriali.Abbiamo scelto l’orto botanico della reggia di Portici per assicurare il distanziamento sociale, restare all’aria aperta, farscoprire un nuovo posto ai nostri spettatori, ma, soprattutto, ambientare la scena nel 18esimo secolo.Praticamente il teatro itinerante si unisce al gioco e i protagonisti, oltre ad essere gli attori sarannogli stessi spettatori”.Si, perchè sarà una vera e propria indagine: muniti di carta e penna, i partecipanti prenderannoappunti e diventeranno indagatori insieme a Re Ferdinando che saràcolui che interrogherà isospettati.6 attori in scena, 5 di loro sospettati di omicidio e Re Ferdinando che indagherà.

E così tra risate, storia e teatro prende vita un format che assegnerà anche dei premi ai partecipanti,come ci spiega il responsabile organizzativo, Antonio Raia: “E’ un mix tra spettacolo e gioco, masarà tutto basato su uno sfondo storico.Le persone saranno divise per squadra e indagheranno, cercando di carpire segnali durante gli interrogatori.Alla fine, alle prime tre squadre saranno assegnati dei premi”.In scena, oltre a Re Ferdinando, interpretato da Ciro Scherma, ci saranno Malogno, fidato amico delre, interpretato da Ciro Pellegrino, lo stalliere Gioacchino (Angelo Imperatore), Lord Pent (Diego Consiglio), la francese Madame Julie (Valeria Ariota), il cuoco Timballo (Angelo Iannace).Ognuno di loro è un possibile sospettato.Spetterà ai partecipanti allo spettacolo scoprire chi è l’assassino.Un nuovo format targato KARMA tra teatro, cultura e tante risate.Prenotazione obbligatoria al link https://shop.visitarecentromusa.it/it/biglietti/detail/195

Dopo l’acquisto del biglietto, inviare whatsapp o sms al 34273297919 per la conferma e le istruzioni.Parcheggio interno gratuito