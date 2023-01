Stand Up Comedy da sabato 28 al Teatro Sala Molière di Pozzuoli.

Parte domani, sabato 28, alle ore 21.00, l’esperimento “Stand Up Comedy” al Teatro Sala Molière di Pozzuoli (Na), nell’ArtGarage (Parco Bognar, 21), nell’ambito della dodicesima stagione teatrale diretta da Nando Paone. Con le serate “Open Mic” il palcoscenico verrà messo a disposizione di tutti quelli che hanno scelto di sperimentare o semplicemente far conoscere il proprio monologo comico/stand up.

Si esibiranno:

Giovanni Pistone

Gabriele Notaro

Simone De Robbio

Vincenzo Barone Lumaca

Simone Vigliotti

Michele Ruggiero

“Stand Up Comedy” proseguirà con altri artisti nel secondo appuntamento di domenica 26 febbraio.

Ingresso: 3 euro