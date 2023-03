Stefano De Clemente, il comimo sabato 1 al Teatro Lazzari Felici.

Riprendono gli spettacoli con degustazione al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento accompagnato da una piccola cena basata sulla cucina tipica partenopea.

Sabato 1 Aprile 2023 ore 21:00 vi aspetta uno spettacolo di cabaret tutto da ridere!

Uno spettacolo tutto da ridere dall’inizio alla fine. Il comimo Stefano De Clemente, vincitore del premio Troisi, racconta in modo autoironico la sua vita da grande: quando a soli quarant’anni decide di andare a vivere da solo e fa un bilancio sull’amore.

L’amore verso la mamma, l’amore per la libertà dopo il Covid, l’amore per gli amici e ma soprattutto l’amore per la propria anima gemella, un amore che con il tempo ha perso il suo valore rispetto a quello che ad esempio legava i nostri nonni.

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari