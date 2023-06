Teatro Augusteo, presentata la nuova stagione

Dopo aver festeggiato i primi 30 anni di attività (1992 – 2022) con una delle sue stagioni di maggior successo, l’Augusteo propone agli spettatori un nuovo cartellone ricco di spettacoli, musica, grandi interpreti e artisti di eccellenza, pronto a emozionare con musical, commedie e concerti, ma anche riportando in scena la tradizione napoletana con opere dei grandi autori del passato, per farle conoscere sia alle nuove generazioni di spettatori, sempre curiosi di quelle che per loro possono essere gustose novità, sia al pubblico più maturo, legato alla storia artistica e culturale della città da un forte sentimento di appartenenza. Al riguardo, Giuseppe Caccavale e Roberta Starace Caccavale, rispettivamente direttore artistico e direttore generale del teatro Augusteo, dichiarano: “Il Teatro è vivo, come mai in precedenza, e sulla scia degli ottimi risultati ottenuti in questi anni, siamo felici di offrire ai nostri spettatori la nuova stagione teatrale, per continuare a puntare sulla cultura, sulla musica e sulla tradizione, sempre con compagnie di livello assoluto”.

L’apertura a fine ottobre è affidata a Massimo Ranieri, il quale, nel recuperare le date di aprile scorso, offrirà anche ai nuovi spettatori la possibilità di inserire il suo nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo” in opzione nell’abbonamento.

A metà novembre un grande successo della compagnia di Geppy Gleijeses, con Lorenzo Gleijeses ed Ernesto Mahieux, in una delle commedie preferite dal pubblico di Eduardo “Uomo e Galantuomo”, il primo testo in tre atti da lui scritto, con la splendida regia di Armando Pugliese. Spettacolo di tradizione con un meccanismo comico straordinario e sempre attuale, che ha ricevuto entusiastici consensi di critica e di pubblico. A fine mese un grande ritorno sul palco dell’Augusteo, che ha i contorni dell’evento: dopo trentadue anni di gloria per l’Orchestra Italiana fondata dal grande Renzo Arbore, un lungo percorso costellato di straordinari trionfi in giro per il mondo, e dopo che il mitico fondatore ha dichiarato “conclusa la sua missione con l’orchestra”, l’avventura riparte proprio da dove era iniziata: con la musica della “Nuova Orchestra Italiana” in “Napoli, tre punti e a capo”, con la partecipazione di Gino Rivieccio. I più grandi successi della musica napoletana di tutti i tempi eseguiti da una compagine di cantanti e musicisti che ha ottenuto eccezionali successi in tutto il mondo.

Da metà dicembre e per tutte le feste natalizie, fino a metà gennaio 2024, l’attesissimo “Mare fuori Musical”, con la colonna sonora originale della serie televisiva cult, record di ascolti, con alcuni attori della serie, un nuovissimo cast e la regia di Alessandro Siani. Uno spettacolo che promette di far rivivere a teatro le passioni dei ragazzi rinchiusi in un istituto penitenziario napoletano e delle loro famiglie. Sempre a gennaio, Peppe Iodice ci farà ridere con il suo show “So’ Pep, sempre di più”, spettacolo completamente aggiornato, in esclusiva per il teatro Augusteo, che include, promettono gli autori, una ‘terapia di gruppo’, senza filtri. Uno degli artisti del momento, dalla comicità travolgente.

Il Teatro Augusteo ha curato con particolare attenzione, negli ultimi anni, la presenza di grandi classici in cartellone. Dopo il successo de “Il medico dei pazzi” della scorsa stagione, il grande teatro di Eduardo Scarpetta torna a febbraio con Massimo De Matteo, e con Chiara Baffi, Angela De Matteo, Peppe Mialee un cast eccellente in “’Na santarella”, una delle commedie più conosciute e amate in assoluto, con la regia di Claudio Di Palma. Ancora a febbraio andrà in scena Paolo Caiazzo, e Maria Bolignano, Ettore Massa, Corrado Ardone, Massimo Peluso in “Tonino Cardamone, giovane in pensione …vent’anni dopo”. Spettacolo scritto da Corrado Ardone, Massimo Peluso, Ettore Massa e Paolo Caiazzo, che ne cura anche la regia. Uno spettacolo divertentissimo che viene presentato con il suo cast storico, in occasione del ventennale.

Marzo inizia con la classe di Serena Autieri, elegante protagonista di “My Fair Lady”, uno dei musical più famosi di tutti i tempi in una sontuosa edizione, presentato solo nei maggiori teatri italiani. E prosegue con la musica, con lo spettacolo “Sal Da Vinci Stories”, regia di Luca Miniero. Sal Da Vinci è reduce da diverse stagioni di grandi successi e di sold out all’Augusteo, che rappresenta il suo palcoscenico di elezione, nel quale ritrova sempre con grandissimi risultati il suo affezionato pubblico.

Teresa Mannino sarà sul palcoscenico dell’Augusteo ad aprile, con “Il giaguaro mi guarda storto”, spettacolo scritto da Giovanni Donini in collaborazione con Maria Nadotti, e da Teresa Mannino, che cura anche la regia. Lo spettacolo sarà offerto in opzione agli abbonati. La chiusura di stagione, a maggio, è affidata a Biagio Izzo, risate garantite con il suo nuovo spettacolo. Anche Biagio Izzo è uno degli interpreti più amati, che all’Augusteo riesce sempre a riempire il teatro a ogni replica.

L’offerta consentirà agli spettatori di abbonarsi a 9, 10 e 11 spettacoli. Si è cercato di mantenere i costi a livelli contenuti, nonostante l’aumento generale dei prezzi, in segno di grande rispetto verso gli abbonati e il pubblico in generale.

Inoltre, tanti concerti ed eventi fuori abbonamento arricchiranno la stagione teatrale: il ritorno di Enrico Brignano, il consueto appuntamento culturale di Artecinema, lo show di Pio e Amedeo, Katia Follesa & Angelo Pisani, i concerti di Renga + Nek, Vinicio Capossela, Dire Straits Legacy, PFM canta De Andrè Anniversary, Max Gazzè, gli spettacoli di Lina Sastri in “Eduardo mio”, di Edoardo Leo in “Ti racconto una storia” e tanti altri ancora che verranno annunciati nei prossimi giorni.

TEATRO AUGUSTEO Cartellone 2023/2024

Spettacoli in abbonamento

Massimo Ranieri in “Tutti i sogni ancora in volo” – dal 27ottobre al 5 novembre 2023.

Scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri che dirige anche lo spettacolo.

SPETTACOLO FUORI ABBONAMENTO, IN OPZIONE

Geppy Gleijeses, Lorenzo Gleijeses, con la partecipazione di Ernesto Mahieux, e con Antonella Cioli, Ciro Capano, Gino Curcione, e Roberta Lucca, Gregorio Maria De Paola, Irene Grasso, Salvatore Felaco, Brunella De Feudis in “Uomo e galantuomo” – dal 10 al 19 novembre 2023.

Scritto da Eduardo De Filippo.

Regia di Armando Pugliese.

La “Nuova Orchestra Italiana” e Gino Rivieccio – dal 24 novembre al 3 dicembre 2023.

Cast in aggiornamento, “Mare fuori Musical” – dal 14 dicembre 2023 al 14 gennaio 2024.

Il musical della serie tv cult, con la colonna sonora originale.

Regia di Alessandro Siani.

Peppe Iodice in “So’ Pep, sempre di più” – dal 19 al 28 gennaio 2024.

Scritto da Peppe Iodice, Marco Critelli, Francesco Burzo.

Regia e terapia di Francesco Mastandrea.

Massimo De Matteo, e Chiara Baffi, Angela De Matteo, Peppe Miale, e cast in via di definizione in “‘Na santarella” – dal 2 all’11 febbraio 2024.

Scritto da Eduardo Scarpetta.

Adattamento e regia di Claudio Di Palma.

Paolo Caiazzo, e Maria Bolignano, Ettore Massa, Corrado Ardone, Massimo Peluso in “Tonino Cardamone, giovane in pensione …vent’anni dopo” – dal 16 al 25 febbraio 2024.

Scritto da Corrado Ardone, Massimo Peluso, Ettore Massa, Paolo Caiazzo, che cura anche la regia delllo spettacolo.

Serena Autieri in “My fair lady”, il Musical – dall’1 al 10 marzo 2024.

Sal Da Vinci in “Sal Da VinciStories” – dal 15 al 24 marzo 2024.

Regia di Luca Miniero.

Teresa Mannino in “Il giaguaro mi guarda storto” – dal 16 al 21 aprile 2024.

Scritto da Giovanni Donini, Teresa Mannino, che cura anche la regia.

SPETTACOLO IN OPZIONE PER GLI ABBONATI

Biagio Izzo (Nuovo spettacolo) – dal 10 al 19 maggio 2024.

Info e abbonamenti al botteghino.

081 414243 / messaggi whatsapp 333 2651481

botteghinoaugusteo@gmail.com