Teatro Galleria Toledo, presentata la nuova stagione.

Riparte in sicurezza il teatro nel cuore dei Quartieri spagnoli di Napoli: lo Stabile d’Innovazione Galleria Toledo, diretto da Laura Angiulli, celebra il trentennale della sua attività tra avanguardia e impegno sociale, presentando un cartellone di venti spettacoli dal 27 ottobre al 21 aprile 2021. Inaugura il progetto di Angiulli “La Congiura”, da due opere di Shakespeare: “Giulio Cesare” (27-31 ottobre) e “Antonio e Cleopatra” (16-22 novembre).

“È una stagione che nasce sull’incertezza – dice la regista e drammaturga fondatrice del teatro – e, nell’impossibilità di fare dal vivo il consueto lavoro con scuole superiori e università, abbiamo voluto dare un segnale significativo attraverso un programma di ‘formazione’, finestra di dialogo con giovani generazioni e pubblico di raffinata sensibilità.

Nonostante le difficoltà del passato e del presente siamo sempre riusciti a tenere in piedi il teatro”.

Spazio ai grandi protagonisti della scena italiana, come i registi Premio Ubu Massimiliano Civica e Sandro Lombardi, Alessandro Benvenuti, Massimo Verdastro, la regista ‘vocale’ Chiara Guidi, il pianista Antonio Ballista, la cantautrice Violetta Zironi e gli interpreti Paolo Calabresi, Ginestra Paladino e Giovanni Battaglia, insieme ai napoletani Lino Musella, Aniello Arena, Alessandra D’Elia. In programma, allestimenti da Shakespeare, Gadda, Buzzati, Viviani, Nabokov e Muller. E ancora, produzioni originali di Galleria Toledo, che conferma la storica collaborazione con il fotografo Cesare Accetta per il disegno luci e lo scenografo Rosario Squillace.

Tra i titoli più attesi “Scampoli – da Robert Mitchum ad Andrea Camilleri” e L’angelo e la mosca. Commento sul teatro di grandi Mistici” entrambi di Massimiliano Civica, prodotti dal Teatro Metastasio di Prato. Chiude la stagione “Il canto dei colori. Viaggio nella vita e nelle opere di Henri Matisse”, con voce recitante di Sandro Lombardi accompagnato dal pianoforte del maestro Antonio Ballista.

Tutti gli spettacoli si svolgeranno nella sala con capienza ridotta nel rispetto delle normative anti-Covid19 con obbligo di indossare la mascherina. (ANSA).