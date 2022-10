Teatro Lazzari Felici, la nuova stagione, si parte sabato 15.

E dopo una pausa che è durata quasi due anno di fatto, i sipari dei teatri tornano a riaprirsi nel migliore dei modi sprigionando tutta l’energia positiva che in questo periodo si è accumulata tra gli attori ma anche tra tutti gli addetti ai lavori. Anche il Teatro Lazzari Felici propone per questa stagione teatrale il suo cartellone “A teatro con gusto” all’insegna del divertimento e della tradizione napoletana con una selezione di spettacoli quanto mai eterogeneo.

Ad inaugurare la stagione sabato 15 Ottobre ci penserà il comico napoletano Mariano Grillo, reduce del suo exploit allo Zelig di Milano e vincitore del premio Troisi. A seguire ogni sabato il palco del teatro avrà il piacere di ospitare una selezione di artisti di tutto rispetto che porteranno in scena spettacoli adattati e riveduti per essere rappresentati in questa particolare location.

Giusto per fare qualche nome segnaliamo Luca Trezza e Francesca Muoio, Elena Vittoria, Clelia Liguori e Peppe Carosella.

Come sempre lo spettacolo sarà anticipato da una simpatica degustazione di cucina tipica napoletana ( antipasto, primo piatto, dolcetto) accompagnata da un bicchiere di vino rosso che sarà servita direttamente ai tavoli ricreando l’atmosfera dei cafè chantant napoletani.

Per chi non lo conoscesse il Teatro dei Lazzari Felici è un teatro sui generis napoletano, ossia non la classica sala da teatro ma un qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, con pochissimi posti a sedere che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova ( garage convenzionato in zona).

Per prendere parte agli spettacoli, rigorosamente a numero chiuso visti i pochi posti a sedere , è necessario prenotare chiamando / whatsappando il 3500121224, oppure tramite il sito web www.lazzarifelici.it, dove è possibile procedere anche all’acquisto online.

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Teatro dei Lazzari Felici

Vico Santa Maria dell’Aiuto 17

80134 Napoli

Tel 350 012 12 24

Web www.lazzarifelici.it

Fb Teatro Lazzari