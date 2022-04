Torna il Burlesque venerdì 15 al Teatro Bolivar.

La “Compagnia Burlesque Cabaret Napoli” torna al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30) con “Les Folies Napolitaines”, venerdì 15 aprile, alle ore 21, ed un’ospite d’eccezione: Janet Fischietto, leader della scena burlesque internazionale con una naturale empatia per gli spettacoli da baraccone dei primi del ‘900. Ballerina, trapezista, performer, mangiafuoco, Janet è un tributo vivente e tatuatissimo al mondo del circo. Con ciascuno dei suoi travestimenti, la musica e lo stile delle sue esibizioni è, infatti, in perfetta armonia con il burlesque circense degli anni ’20 e ’30.

Les Folies Napolitaines è ispirato agli spettacoli di varietà dell’age d’or parigina del teatro Les Folies Bergère. Si rifà ad una tradizione europea di music hall, varietà e cabaret dove si respirava un clima licenzioso, erotico ed al tempo stesso comico. Nello spettacolo si alternano siparietti in cui ogni artista performer è protagonista e porta in scena una sua personale visione dell’erotismo oltrepassando la linea invisibile tra palco e spettatore. La base comune delle performance è lo strip tease, dove ognuno può togliere ciò che vuole, lasciare intravedere, trascinare il pubblico in un’altra epoca, in una dimensione onirica fatta di piume, lustrini, pailettes e musica jazz delle origini.

Caratteristica fondamentale per chi assiste a Les Folies è infrangere le regole classiche dello stare a teatro. La quarta parete è abbattuta, l’interazione e la dialettica con il pubblico è parte dello show.

Di seguito tutti i membri della Compagnia Burlesque Cabaret Napoli:

Floriana D’Ammora, in arte Fanny Damour (fondatrice)

Roberta Della Volpe in arte Roby Roger (fondatrice)

Giuliano Casaburi

Arianna Cristillo

Chiara D’Agostino in arte Grace Heart

Alessandro Capasso in arte Il Capasso

Chiara Sarrubbi in arte Medusa

Danilo Blaquier in arte Mister Vertigo

Floriana Coppola in arte Madame Flo

Rudy Caggiano in arte Rudinì

Claudia Esposito in arte Claude Legal