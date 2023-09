Da metà settembre – fino a dicembre – riprende a funzionare il Polibus, la navetta gratuita che accompagna gli spettatori nei teatri di periferia convenzionati. Una linea parte dal Museo Archeologico con un passaggio in piazza Medaglie d’Oro per raggiungere il Teatro Area Nord di Piscinola; un’altra da piazza Bovio per arrivare al Nest di San Giovanni a Teduccio.

