Tornano le Guarrattelle, primo appuntamento con Pulcinella e le altre marionette domenica 9 in Piazza Banchi Nuovi.

Dopo piu’ di un anno riapre a Napoli il piccolo sipario delle Guarattelle, le marionette capitanate da Pulcinella animate dai maestri del Teatro Stabile di Strada. Primo appuntamento domenica prossima in Piazza Banchi nuovi dove alle 18 il maestro Bruno Leone aspetterà bambini e loro famiglie che in sicurezza, ci saranno panche sistemate a distanza di sicurezza anti contagio, potranno assistere gratis allo spettacolo.

” Un modo per ripartire – dice all’ANSA Angelo Picone tra i fondatori della Casa guarattelle Perzechella & Vico pazzariello – ed anche se non saranno in tanti a venirci a trovare servira’ a noi per ritornare in piazza tra la gente e ritrovare il filo di progetti rimasti bloccati dall’infausto avvento della pandemia”.

Sulla piazza degli spettacoli, uno per ogni domenica fino al 30 maggio, si affaccia la chiesa dei SS. Cosma e Damiano oggi in comodato d’uso all’Ordine degli Ingegneri. ”La chiesa – spiega Picone che e’ anche l’ideatore del panaro solidale, divenuto immagine simbolo del lockdown – e’ stata da poco ristrutturata potrebbe essere un ottimo volano di sviluppo per il quartiere e in particolare per questo progetto del Teatro Stabile di Strada.

L’auspicata e più volte dichiarata collaborazione tra l’Ordine e le suddette Associazioni, può essere una sinergia forte per tutto il territorio, nella organizzazione di rassegne, eventi e altre iniziative di comunità”. (ANSA).