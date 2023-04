Tutti i sogni ancora in volo, date di Massimo Ranieri al Teatro Augusteo posticipate in autunno.

Date spostate e recuperate dal 27 ottobre al 5 novembre 2023

COMUNICATO PER ABBONATI E SPETTATORI

La produzione dello spettacolo di MASSIMO RANIERI, “TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO”, con dispiacere comunica che, a causa di sopraggiunti impegni televisivi dell’artista, le date previste in scena al teatro Augusteo dal 14 al 23 aprile 2023 sono spostate e recuperate dal 27 ottobre 2023 al 05 novembre 2023, secondo il seguente calendario:

14 aprile a 27 ottobre ore 21:00

15 aprile a 28 ottobre ore 21:00

16 aprile a 29 ottobre ore 18:00

18 aprile a 31 ottobre ore 21:00

19 aprile a 01 novembre ore 18:00

20 aprile a 02 novembre ore 21:00

21 aprile a 03 novembre ore 21:00

22 aprile a 04 novembre ore 21:00

23 aprile a 05 novembre ore 18:00

Eventuali richieste di rimborso e spostamento data devono essere inviate entro il 13 maggio 2023. Oltre questa data, resteranno validi i biglietti in vostro possesso per la corrispondente data di recupero.

Gli abbonati, cui non è possibile il rimborso, devono passare al botteghino dell’Augusteo per sostituire il biglietto dello spettacolo.

Vi preghiamo di rivolgervi al botteghino per ulteriori informazioni.

Ci scusiamo per il disagio.

La direzione del teatro Augusteo

MASSIMO RANIERI

in

TUTTI I SOGNI ANCORA IN VOLO

Scritto da Edoardo Falcone e da Massimo Ranieri, che dirige anche lo spettacolo.

Artista unico e amatissimo, Massimo Ranieri, con l’entusiasmo di un ventenne, si racconta in uno spettacolo musicale dal vivo per il Teatro Augusteo.

Quasi sessant’anni di carriera, oltre quattordici milioni di dischi venduti in tutto il mondo, più di trenta album pubblicati a partire dal primo, registrato a soli tredici anni come Gianni Rock. Un Sanremo vinto nel 1988 con Perdere l’amore, in repertorio tantissimi brani indimenticabili. Poi la televisione, il cinema, e l’amore di una vita: il teatro, luogo perfetto dove raccontarsi musicalmente e accogliere il suo pubblico in un caloroso abbraccio.

Prezzi

Platea: 55,00 euro

Galleria: 44,00 euro

