Valeria Angione debutta a teatro con “ Riparto da Me “

Una ragazza solare, simpatica e genuina, Valeria Angione a soli 26 anni ha realizzato il suo sogno: debuttare a teatro con uno spettacolo già suo.

Nata in provincia di Bologna e cresciuta a Napoli ha incominciato a studiare teatro sin dall’età di 10 anni e non si è più fermata.

Nel 2015 ha aperto una pagina facebook ed ha iniziato a parlare della sua vita universitaria, le sue crisi prima di un esame, coinvolgendo negli anni sempre più persone che si sentivano vicine alla sua esperienza.

La sua community è cresciuta e da facebook ha approdato anche su instagram dove ha iniziato a creare contenuti sempre più interattivi.

Valeria si differenzia dagli altri influencer per il suo modo di essere spontanea e naturale.

Il 5 ottobre è uscito il suo primo libro, “ Riparti da Te(cna) “ che dopo l’apertura dei preordini è andato sold out su Amazon nell’edizione con gli evidenziatori.

Un libro autobiografico che non si distingue dal suo modo di essere, Valeria si è raccontata e ha invitato i lettori ad inseguire i propri sogni senza arrendersi mai.

Uno dei suoi sogni sta per realizzarsi con il Tour al teatro “ Riparto da Me “ che debutterà il 13 Marzo a Milano, data già andata sold out e proseguirà con diverse date in giro per l’Italia.

Valeria ci insegna che non bisogna mai arrendersi al primo ostacolo, ma inseguire sempre le proprie passioni!

Valentina Carleo