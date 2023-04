Varie me Varietè – spettacolo con degustazione, sabato 29 al Teatro Lazzari Felici.

Riprendono gli spettacoli con degustazione al Teatro dei Lazzari Felici. Ogni volta uno spettacolo differente ma sempre all’insegna della napoletanità e del divertimento accompagnato da una piccola cena basata sulla cucina tipica partenopea.

Sabato 29 Aprile 2023 ore 21:00 vi aspetta Alessia Moio in Varie me Varietè.

La frizzante Alessia Moio riporta ai giorni d’oggi le più belle melodie di Napoli attraverso tre momenti diversi canzoni di mare, canzoni di terra, canzoni di cuore, concedendo ogni tanto qualche rivisitazione su Viviani e Pisano – Cioffi.

Come sempre prima dello spettacolo sarà servita una degustazione di cucina tipica napoletana ( antipasto, primo piatto, dolcetto) accompagnata da un bicchiere di vino rosso e un assaggio di limoncello.

Location dell’evento il Teatro dei Lazzari Felici teatro off napoletano, che si discosta dalla classica sala da teatro diventando qualcosa di più intimo, esempio di architettura napoletana con mattoni in tufo a vista e soffitto a volte, che si trova nel cuore di Napoli, in vico Santa Maria dell’Aiuto 17 a due passi da Largo Santa Maria la Nova (garage convenzionato).

Dato il numero limitato di posti è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata chiamando il 3500121224, consultare il sito web www.lazzarifelici.it o la pagina Fb Lazzari Felici.

Vi aspettiamo!

