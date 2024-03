Via Sentimento n. 19, giovedì e venerdì 15 al Teatro Città della Pace di Caserta

Dopo il grande inizio di stagione con la commedia comica “Prova d’Attore” in scena a febbraio sulla leggerezza, l’innovativa stagione teatrale solidale di Fabbrica Wojtyla – targata Rosso Vanvitelliano con lo slogan “Teatro di Tutti, Teatro per Tutti, Teatro con Tutti – affronta il tema della sensibilità con l’opera “Via Sentimento n. 19” che sarà rappresentata giovedì 14 e venerdì 15 Marzo alle ore 20:30 al Teatro Città di Pace di Caserta.

Via Sentimento n. 19 racconta i misteri legati a una strada che nessuno conosce, in cui abita qualcuno che nessuno ha mai visto. Tra romantici testi e musiche dall’antico sapore di canzone d’autore partenopea di una Napoli immaginaria, l’opera percorre Via Sentimento per raggiungere il civico 19 e scoprire chi è il misterioso abitante di quell’indirizzo. Una visione sensibile e raffinata, intelligente e completa, di una città dalle mille contraddizioni, Napoli, che non strumentalizza sé stessa e che non sia oggetto di alcuna strumentalizzazione altrui. Ricerca intensa e travolgente di una identità straordinaria nelle storie, nei profumi, nei volti, nella filosofia di un modo di essere unico al mondo.

Per fare con un sorriso un passo verso la fraternità l’inedita formula editoriale del “libriglietto” garantisce, oltre al libro, un ingresso gratuito a teatro e di offrire, tramite la Caritas, un ulteriore posto a chi non può permetterselo. Lo scopo impegnativo di questa originale stagione artistica di Fabbrica Wojtyla in collaborazione con la Parrocchia SS Nome di Maria e la Caritas Diocesana di Caserta è promuovere nuove prospettive di inclusione e recupero sociale di vittime della povertà che vadano ben oltre l’assistenzialismo.

Sostieni anche tu l’iniziativa solidale del city branding culturale Rosso Vanvitelliano Caserta Città di Tutti, basta prenotare il tuo ingresso a teatro al link: https://www.fabbricawojtyla.org/prenotazioni/Rapsodia-Vol-II-Libriglietto-Via-Sentimento-n-19-14-15-febbraio-ore-20-30-p162267177, oppure chiamando al 340.3120046 o scrivendo una email a fabbricawojtyla@gmail.com. Caserta, cambia!

Rosso Vanvitelliano è sostenuto da: Hotel dei Cavalieri, Falernia, Il Torchio Enoteca, Alma Campania Experience, Bar Serao, Petrone Antica Distilleria, 012 Factory, Simply Web, Studio Legale Mariotti-Di Peso, V.O.CE, Comitato per Villa Giaquinto, Comitato per il Centro Sociale ODV, Comitato Città Viva ODV, Lipu ODV Caserta, Asd Dinamika Outdoor, Mantovanelli Lab, Rivoluzioni Editoriali, FW Produzioni.