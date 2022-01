Villa delle Ginestre a Torre del Greco, spettacolo itinerante nella villa di Leopardi domenica 30.

E’ la dimora che ospitò Giacomo Leopardi negli ultimi anni di vita e, Dal 2012 dopo un accurato restauro che ne ha conferito nuova luce è stato completato, negli ultimi tempi si è pero intensificata l’opera di rivalutazione, diventando meta di scolaresche e turisti provenienti da ogni parte del mondo .

Villa delle Ginestre a Torre del Greco (Napoli) quasi ‘sospesa’ tra il Vesuvio e il mare, conserva l’arredo originario, il letto in ferro battuto e altri oggetti appartenuti al poeta recanatese, perfettamente restaurati, che proprio qui compose le due liriche: Il Tramonto della Luna e la Ginestra. Il soggiorno del Leopardi fu caratterizzato dall’amicizia con Antonio Ranieri e sua sorella Paolina che permise al poeta di entrare in contatto con l’ambiente intellettuale dell’epoca. Ammirare la stanza in cui visse Leopardi e il panorama, nella villa , l’ambiente in cui visse il più grande poeta italiano.

Dal 1962 la Villa divenne proprietà dell’Università degli Studi di Napoli Federico II mentre la gestione e la valorizzazione è affidata alla Fondazione Ente Ville Vesuviane che ha realizzato all’interno un percorso museale. Chiunque vi si rechi, può ammirare la stanza in cui visse Leopardi dove è conservato il mobilio storico e rivivere attraverso linguaggi audio visivi l’ambiente in cui vi soggiornò.

Domenica 30 Gennaio(ore 10.00 – 11.00 -12.00), KARMA – Arte Cultura Teatro

Avrete la possibilità di visitare la terrazza che offre il panorama a 360° dal Vesuvio al Golfo. E visiterete la vera stanza in cui soggiornò il Poeta.

Testi e regia sono di Antonio Ruocco: “La villa del poeta è uno spettacolo itinerante dal sapore romantico. Si entra nella storica cucina della villa e si respira un’atmosfera molto particolare, patinata, emozionante. Antonio e Paolina Ranieri accoglieranno le persone per poi condurle nella stanza che ospitò il Poeta. Ho voluto ricreare un clima che portasse lo spettatore all’epoca in cui visse il grande Leopardi, richiamando il rapporto con la natura, con Napoli, con i Ranieri e con la sua malattia. Il risultato è un incontro molto emozionante fra gli attori e gli spettatori”

L’organizzazione generale è a cura di Antonio Raia: “Villa delle Ginestre è un altro gioiellino appartenente alla Fondazione Ente Ville Vesuviane. Collaborare con loro è un privilegio e un onore enorme.

Questa villa, piccola, ma bellissima, fra il Vesuvio e il Golfo è il luogo ideale per questo tipo di spettacolo, e siamo felici di poterlo organizzare da un po’ di anni”

Con: Ciro Scherma (Antonio Ranieri), Emiliana Bassolino (Paolina Ranieri),

Ottavio Buonomo (Giacomo Leopardi

Prenotazione obbligatoria con un sms o whatsapp al 3427329719

Per partecipare all’evento è necessario essere in possesso di super Green

Pass e mascherina FFP2

