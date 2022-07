WindTre porta la fibra ottica ultraveloce a Torre del Greco.

WINDTRE estende ulteriormente i servizi ultraveloci in Campania e raggiunge, con la tecnologia FTTH di Open Fiber, Torre del Greco. L’azienda conferma il proprio impegno nel collaborare al superamento del digital divide – uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità – con l’obiettivo di espandere, in tutto il territorio nazionale, la connettività in fibra ottica, strumento essenziale per l’evoluzione di soluzioni sempre più competitive e all’avanguardia.

Maurizio Sedita, Chief Commercial Officer di WINDTRE, ha commentato: “l’ulteriore estensione della super fibra FTTH in Campania offre a cittadini e imprese di questo territorio così importante un servizio di connettività con il massimo delle performance disponibili per velocità, qualità e affidabilità. La nostra rete ultrabroadband – continua il manager – abilita una serie di soluzioni all’avanguardia considerate ormai essenziali nella nostra vita quotidiana, oltre a supportare i servizi evoluti nell’ambito dell’intrattenimento e la fruizione di contenuti in streaming e on-demand”, conclude Sedita.

La linea ultraveloce di WINDTRE è attivabile con le offerte per Internet a casa ‘Super Fibra’, che prevedono navigazione illimitata fino a 1 Gigabit e modem Wi-Fi 6 incluso per una maggiore copertura, velocità, stabilità di connessione, oltre alla possibilità di avere Amazon Prime per 12 mesi e Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia. Disponibile anche la versione ‘Super Fibra & Netflix’ che propone la varietà e qualità dell’intrattenimento di Netflix, con il piano di abbonamento Standard, per la visione in HD su due schermi in contemporanea.