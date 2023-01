WunderKammerKabarett, sabato 7 al Nostos Teatro di Aversa.

Sabato 7 gennaio alle ore 21.00, al Nostos Teatro di Aversa, va in scena “WunderKammerKabarett”, uno spettacolo dalle tinte scure e grottesche, eppure dal tono ironico.

Lo ‘show’ è ispirato al Grand Guignol, al Cabaret de l’Enfer della Parigi di inizio Novecento e al Kabarett della Repubblica di Weimar, con squarci improvvisi e insolenti del Varietà Italiano dei tempi d’oro, che trovava il suo genius loci in Petrolini.

Presenze stravaganti, sinistre ed incorporee infestano il teatro, un carosello di personaggi bizzarri emerge da un’epoca lontana per sorprendere e deliziare gli ospiti con numeri di arte varia, musiche, canzoni, monologhi e performance di Burlesque.

Si aggirano in un polveroso cabaret, il loro rifugio, dove svelano la propria arte, le proprie visioni bizzarre e romantiche: Marlon Dietrich, maestro di cerimonie in bombetta e reggicalze, condurrà lo spettacolo introducendo i siparietti onirici e surreali di Fanny Damour, diva erotica e decadente del varietà, Monsieur De Sade, sardonico e malinconico cantore di storie, Chérie Garçon, cuore sanguinante dal canto pulito e ammaliante.

La produzione, del Burlesque Cabaret Napoli – Koros Teatro, vede in scena Salvatore Veneruso, Floriana D’Ammora, Giuliano Casaburi, Arianna Cristillo.

APPRODI 2022/23

Domenica 15 Gennaio ore 19

Oscae Personae

UN’IPOTESI DI MESSA IN SCENA DELLA FABULA ATELLANA

drammaturgia Roberta Sandias

messa in scena Maurizio Azzurro

Sabato 28 Gennaio ore 21

DANJLO

POST INTERNET TOUR

Concerto in full band

Esclusiva 2023

Sabato 4 Febbraio ore 21 – Domenica 5 Febbraio ore 19

TROIA CITY, LA VERITÀ SUL CASO ALÉXANDROS

LIBERAMENTE ISPIRATO AI FRAMMENTI DELL’ALÉXANDROS DI EURIPIDE

testo di Antonio Piccolo

con Antonio Piccolo e Marco Vidino (cordofoni e percussioni)

regia Lino Musella

Domenica 12 Febbraio ore 21

Il Colloquio

con Renato Bisogni, Alessandro Errico, Marco Montecatino

regia Eduardo Di Pietro

produzione Collettivo LunAzione

Domenica 19 Febbraio ore 19

SERATA CON DEL POTENZIALE

UNO SPETTACOLO CON UMORISMO DI E CON MARCO CECCOTTI

Domenica 12 Marzo ore 19

DON GIOVANNI O L’AMORE INSOPPORTABILE

di e con Ivano Bruner

Sabato 18 Marzo ore 21

FRIESTK in

SUONO RURALE PER EMOZIONE VEGETALE

Concerto per insetti, solchi ed eccessi del cuore

Sabato 1 Aprile ore 21

Hansel e Gretel

di e con Sebastiano Coticelli e Simona Di Maio

musiche dal vivo Dimitri Tetta

Produzione Il Teatro nel Baule

Sabato 22 Aprile ore 21

White Sound – Suono Bianco

di e con Melissa Di Genova e Simona Di Maio

produzione Teatro In Fabula e Il Teatro nel Baule

Sabato 29 Aprile ore 21 – Domenica 30 Aprile ore 19

Caipirinha Caipirinha!

con Giovanni Granatina, Marco Palumbo, Fabio Rossi

regia Sara Sole Notarbartolo

Sabato 20 e 27 Maggio ore 21 Domenica 21 e 28 Maggio ore 19

Aemoraggia

Liberamente tratto da Calderón di Pier Paolo Pasolini

con gli attori del Progetto Nostoi

regia Dimitri Tetta

produzione Nostos Teatro

LABORATORI INTENSIVI

GENNAIO:

Venerdì 13 e Sabato 14

Oscae Personae

WORKSHOP SULLE MASCHERE DELLA FABULA ATELLANA CONDOTTO DA MAURIZIO AZZURRO

FEBBRAIO:

Venerdì 17 e Sabato 18

Il fascino discutibile dell’umorismo

UN LABORATORIO DI SCRITTURA COMICA SUL SERIO, CONDOTTO DA MARCO CECCOTTI

MARZO:

Venerdì 3, Sabato 4 e Domenica 5

La forma del viaggio

Esercizi di radicamento scenico

LABORATORIO INTENSIVO CONDOTTO DA CHIARA MICHELINI