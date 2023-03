aGesic lancia una app ad alta tecnologia per la sicurezza dei lavoratori dei settori energia e risorse idriche.

I lavoratori isolati sono più esposti a rischi in caso di malessere o di infortunio, quando l’intervento rapido di un’ambulanza può salvare una vita. aGesic ha ideato un tool digitale unico sul mercato, indispensabile alle aziende che hanno a cuore la sicurezza dei loro dipendenti.

L’idea è del giovane imprenditore Salvatore Carlucci che ha individuato una necessità importante nell’ambito della sicurezza sul lavoro: portare innovazione e una tecnologia all’avanguardia nel mercato dei dispositivi “uomo a terra”. Prima di aGesic, la scelta per le aziende era limitata a strumenti di vecchia generazione, complicati da usare e poco efficaci, che spesso davano falsi allarmi.

“Abbiamo individuato una carenza importante nel mercato degli strumenti che tutelano l’integrità del lavoratore isolato”, spiega Salvatore Carlucci, Founder e CEO di aGesic. “Per offrire una soluzione all’avanguardia abbiamo studiato una app innovativa, facile da usare e dal costo contenuto, che rileva ogni situazione di emergenza in cui il lavoratore isolato può trovarsi, dando un allarme immediato. aGesic è la app che ti salva la vita, utilissima soprattutto in settori come quelli dell’energia e delle risorse idriche nei quali numerosi dipendenti lavorano spesso isolati”.

Nei settori della distribuzione di energia e di risorse idriche, infatti, parecchi dipendenti devono ogni giorno recarsi da soli a controllare o riparare impianti e centraline.

aGesic è la app studiata per loro perché:

è l’unica in grado di rilevare con estrema accuratezza la mancanza di movimento anche in posizione non orizzontale, a differenza degli altri dispositivi presenti sul mercato che danno l’allarme solo in caso di uomo a terra

non serve indossare lo smartphone per farla funzionare, è sufficiente tenere in tasca un piccolo dispositivo chiamato mOve

non sempre quando il lavoratore rimane fermo in posizione orizzontale significa che sta male o che ha avuto un infortunio, magari sta riparando qualcosa

a volte il malessere può essere in corso anche se la persona si trova seduta e non sdraiata

Grazie a una tecnologia avanzatissima la app aGesic è:

affidabile e semplice da usare: deve essere avviata quando serve e provvederà in automatico a monitorare la salute del lavoratore durante i suoi spostamenti

precisa: grazie alla sua moderna tecnologia riduce al minimo i falsi allarmi

rapida: i soccorsi arrivano tempestivamente grazie al rilevamento immediato delle emergenze e alla possibilità di individuare l’esatta posizione della persona in pericolo

economicamente sostenibile per aziende di qualsiasi dimensione

Una app così innovativa, che mancava totalmente sul mercato, non poteva che ottenere consensi immediati. Sono già parecchie, infatti, le aziende che l’hanno scelta. Alcune delle più note sono aziende dei gruppi ACEA, A2A Energia, SNAM, ERG, Alpiq, Suez, Acciona, Centria.

aGesic è anche una delle pochissime aziende del settore ad aver ottenuto l’attestazione Industria 4.0. Questo attestato rilasciato da Bureau Veritas certifica che la soluzione “uomo a terra” di aGesic e l’estensione aGesic mOve possiedono le caratteristiche tecniche richieste dalla legge di Bilancio 2017 per ottenere il credito d’impostadel 20% sull’acquisto di beni tecnologicamente avanzati.

In Italia il datore di lavoro è tenuto a valutare i rischi e individuare misure tecniche e organizzative che tutelino il lavoratore isolato(Decreto Ministeriale 388 del 15 luglio 2003 e art. 45 del D. Lgs. 81/2008).Il semplice cellulare in dotazione non è sufficiente: l’azienda è obbligata ad adottare la soluzione più adeguata messa a disposizione dalla tecnologia del momento.

La app aGesic – disponibile suGoogle Play e Apple Store –è in grado di inviare 4 tipi diversi di allarme:allarme manuale, premendo il pulsante antipanico in caso di aggressione, infortunio o pericolo immediato; allarme vocale, che si attiva semplicemente gridando la parola “aiuto”; allarme automatico, quando la app rileva da sola lo stato di pericolo e chiama i soccorsi; allarme caduta, se la app rileva un’accelerazione dovuta a una caduta improvvisa. aGesic è la soluzione certificata più all’avanguardia al momento per tutelare la sicurezza dei lavoratori isolati.