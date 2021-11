Alla scoperta di Napoli con lo smartphone: le migliori app da scaricare

Napoli è una città ricca di sorprese, sia per chi ci abita che per i turisti, che qui possono vivere esperienze uniche e indimenticabili. Con la diffusione delle nuove tecnologie, peraltro, al boom di presenze registrato negli ultimi anni corrisponde anche la forte crescita nel numero di app dedicate alla città: scopriamo insieme le più interessanti.

Il boom turistico di Napoli: la città al top sui motori di ricerca settoriali

La crescita di Napoli a livello turistico è sotto gli occhi di tutti: dopo anni di “abbandono” e problemi che ne hanno minato la credibilità sia in Italia che all’estero, la città partenopea, così ricca di storia e cultura, è riuscita a recuperare terreno rispetto a molte altre rinomate città e metropoli mondiali, piazzandosi ai primi posti anche nelle ricerche online degli utenti.

Secondo i dati di Destination Insight analizzati dal portale Visit Italy, per esempio, nel periodo agosto 2020 – agosto 2021 Napoli è risultata essere la terza città italiana per numero di ricerche, dietro soltanto alla capitale Roma e a Milano, che ha dalla sua, però, il forte potere economico costruito negli anni.

Al di là dei numeri, basta comunque scendere tra le principali strade del centro di Napoli, dal lungomare a Via Toledo, per rendersi conto della ritrovata vocazione turistica, evidenziata dalla presenza di tantissimi viaggiatori provenienti sia dal resto d’Italia che dall’estero, una prova tangibile di quanto le meraviglie di questa città siano apprezzate in maniera eterogenea da turisti di ogni genere.

Le app mobili al servizio del turismo

Le applicazioni per dispositivi mobili sono ormai tra gli strumenti più utilizzati in assoluto per tantissime attività quotidiane, dall’organizzazione delle attività lavorative, come nel caso delle bacheche virtuali stile Trello o dei sistemi per videoconferenze come Zoom, all’uso di passatempi e sistemi di intrattenimento di vario genere, come i cilindri virtuali delle roulette online o i tabelloni degli scacchi digitali, opzioni che sono arrivate a raggiungere milioni di utenti a livello globale.

Chiaramente, il settore turistico non poteva restare indifferente a questa rivoluzione digitale ed è oggi così possibile sfruttare numerosi servizi per vivere al meglio le diverse esperienze di viaggio, dalla prenotazione dei voli alla ricerca di ristoranti e punti di interesse. Oltre alle più famose applicazioni che permettono di effettuare ricerche a livello nazionale o addirittura mondiale, non mancano opzioni di stampo più territoriale, come quelle interamente dedicate a Napoli che qui di seguito vi consigliamo di scaricare.

Lifcity Napoli

Chi percorre le strade di una città come turista o per un viaggio di lavoro non può fare a meno delle mappe, uno strumento che dal tradizionale formato cartaceo si è man mano evoluto diventando digitale e interattivo. Lifcity Napoli intende soddisfare proprio le esigenze di chi necessita di una guida turistica sempre aggiornata, con indicazioni su strade, musei, monumenti, ma anche su notizie ed eventi organizzati in città.

Lifcity permette di vivere appieno la città, anche attraverso notifiche in tempo reale mirate, che permettono di avere subito una spiegazione dei punti di interesse più vicini: senza dubbio una delle migliori scelte per i viaggiatori più tecnologici.

Gira Napoli – Cultura

Chi visita Napoli solitamente resta sorpreso dalla quantità di monumenti, palazzi e punti di interesse culturale presenti in città, frutto di un patrimonio costruito nei millenni dalle diverse popolazioni che si sono succedute sul territorio. Gira Napoli – Cultura permette proprio di non perdere alcuna occasione di approfondimento, offrendo oltre 250 POI suddivisi in 250 categorie tra biblioteche, castelli, chiese, musei, palazzi, parchi naturali, scavi e molto altro.

Per ogni luogo, l’app prevede una scheda multilingua e una galleria fotografica, con evidenziati contatti per richiedere maggiori informazioni ed eventuali orari di visita. Anche in questo caso, molto utili risultano le notifiche push, che avvisano l’utente quando si trova nei pressi di uno dei punti di interesse precedentemente impostati come preferiti, un modo pratico per pianificare al meglio la visita alla città.

The Sooper

Utile non soltanto per i viaggiatori ma anche per i cittadini che vivono Napoli quotidianamente è The Sooper, l’app pensata per organizzare al meglio il tempo libero in città, tra eventi e spettacoli, visite guidate e molto altro.

Disponibile sia per Android che per iOS, The Sooper offre tantissimi spunti per scoprire ogni giorno cosa c’è di bello da fare a Napoli, il che permette dunque di pianificare anche le semplici uscite serali con gli amici o di organizzare una cena al ristorante scorrendo tra le diverse opportunità del momento. Basta muoversi tra le varie categorie oppure seguire i consigli del team The Sooper per avere subito a portata di mano una lista ricca di soluzioni per tutti i gusti: insomma, una guida digitale da tenere sempre con sé per non restare fuori dal divertimento!