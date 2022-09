Amazon Web Services, giovedì 6 tappa a Napoli del roadshow.

Il roadshow ha l’obiettivo di coinvolgere i principali attori della trasformazione digitale ed aiutare i territori ad accelerare il processo, migliorando i servizi ai cittadini, attraverso sessioni sia generali con l’ausilio di best practice, sia tecniche specifiche.

La tecnologia cloud è al centro del programma di trasformazione digitale del governo italiano, che ha l’obiettivo di abilitare nuove opportunità di innovazione e trasformazione digitale per Pubbliche Amministrazioni, Sanità, Scuola, Università e Ricerca e accelerare la competitività delle imprese di ogni settore e dimensione.