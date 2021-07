Apprendimento delle lingue, partnership WindTre – Busuu.

WINDTRE lancia una nuova iniziativa per connettere le persone e abbattere ancora di più le distanze, anche linguistiche. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha avviato, infatti, una partnership con Busuu, la più grande comunità al mondo di apprendimento online delle lingue.

Da oggi, tutte le nuove offerte ‘Call Your Country’, oltre ad avere minuti nazionali illimitati, tanti Giga e minuti verso l’estero, includeranno anche la possibilità di ricevere un voucher della durata di tre mesi per imparare fino a 12 lingue con Busuu Premium Plus senza alcun costo aggiuntivo.

La mission di Busuu è quella di ispirare le persone di tutto il mondo ad imparare insieme in modo interattivo e collaborativo. Il servizio fornisce corsi in 12 lingue diverse a più di 100 milioni di utenti, attraverso un’app mobile intuitiva e fruibile anche via web. I clienti che attiveranno l’offerta potranno migliorare la conoscenza della lingua italiana o di una delle altre 11 a disposizione attraverso lezioni interattive, funzionalità e la grande community di Busuu in qualsiasi momento della giornata.

WINDTRE offrirà ai propri clienti ‘Call Your Country’ l’abbonamento Busuu Premium Plus che, oltre a numerosi servizi come le lezioni di grammatica, Modalità Offline, Smart Review e certificati di lingua McGraw Hill, include anche un piano di studio personalizzato e feedback da madrelingua.

Secondo Tommaso Vitali, Brand&B2C Marketing Director di WINDTRE: “Questa partnership conferma ulteriormente l’impegno inclusivo di WINDTRE: essere molto più vicina a tutti i propri clienti. Il nostro obiettivo – spiega – è creare e facilitare le connessioni tra le persone, da oggi anche attraverso la lingua”.