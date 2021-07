Buon risultato per la raccolta fondi di 2watch.

L’equity crowdfunding conquista anche il mercato dei videogiochi, delle grandi gare sportive virtuali e la generazione Z (giovani tra i 19 e i 26 anni).

È appena partita, con ottimi risultati, su CrowdFundMe – unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Private Debt) quotata a Piazza Affari – la raccolta fondi della media tech 2WATCH Holding che in pochi giorni ha superato l’obiettivo economico iniziale di 100mila euro.

2WATCH è una startup innovativa specializzata nell’esport e nel gaming che offre intrattenimento legato ai videogiochi, con l’organizzazione di tornei tramite un’applicazione proprietaria e che si pone l’obiettivo di avvicinare i casual gamers al mondo esport e, al tempo stesso, di contribuire a legittimare nello scenario italiano nuove figure professionali, come i giocatori professionisti o gli streamer.

La piattaforma napoletana, gestita da un team di esperti del settore, capitanato da Fabrizio Perrone, il cui nome – che compare nella classifica dei 20 innovatori italiani di Forbes e tra i più promettenti 40 under 40 secondo Fortune – è legato alla creazione di Buzzoole , nota piattaforma di influencer marketing, ha l’ambizione di creare la più grande community (prima italiana e poi europea) del gaming e delle competizioni sportive online. E per raggiungere questo scopo, la startup si è dotata di studios di proprietà, dove vengono realizzati format e produzioni destinati a regalare un’esperienza interattiva con il pubblico, e di un algoritmo che consente di selezionare gli utenti con maggiore talento, per poi inserirli in un percorso di formazione per nuovi streamer professionisti, o player di successo.

L’azienda, dopo soli 3 mesi dall’inizio delle attività – nel febbraio 2021- è riuscita a concludere accordi per oltre 65mila euro, con importanti player, tra cui Adidas, RDS, Wylab, TIM, Eurospin e Samsung. 2WATCH presenta inoltre una pipeline da oltre 300mila euro, un network di creators con oltre 1 milione di follower totali e 3 milioni di impression. La società ha già raccolto capitali da importanti investitori strategici come Quadronica Srl, società ideatrice di Fantacalcio.it, Maria Laura Albini, ex Marketing Director dell’Inter, Fabrizio Rinaldi, Digital Innovation Manager di Versace, Salvatore Ippolito, ex CEO Twitter Italia, GIEFFE Srl, azienda produttrice di apparecchiature video ludiche e da importanti Angel Investor come Luca Morpurgo, Salvatore Esposito, Giuseppe d’Antonio, Ivan D’Avanzo e Fabio De Concilio. La società ha poi avviato la 2WATCH University League powered by TIM, iniziata la prima settimana di giugno – con una partenza annunciata anche nel palinsesto di SkySport – ovvero un torneo inter-universitario con in palio due borse di studio, che ha visto il coinvolgimento di tre atenei (Federico II, Roma 3 e Parthenope).

Il mondo dell’esport è una realtà già ben radicata nel mondo orientale (1,5 miliardi il numero di giocatori) e in Europa al secondo posto dopo l’Asia, con 386 milioni di giocatori (fonte: Corriere della Sera ). Si stima che i ricavi totali del settore raggiungeranno i 2,1 miliardi di dollari nel 2021, per poi crescere fino a 3,5 entro il 2025 (fonte: Juniperresearch ); numeri che sono il frutto, anche e soprattutto, dell’attenzione di numerosi brand che hanno deciso di investire diversi milioni nelle attività di sponsorizzazioni e che vedono in questo settore un terreno fertile sul quale puntare.

I capitali raccolti da 2WATCH nella sua campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe, che si concluderà a fine agosto, saranno impiegati per lo più in attività di marketing e comunicazione, nell’aumento dell’organico, con figure chiave per lo sviluppo della piattaforma tecnologica, nell’ampliamento degli studios e del vivaio, con l’ingresso di nuovi streamer per portare nuova audience e favorire lo sviluppo delle figure professionali.

Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di 2WATCH: https://www.crowdfundme.it/projects/2watch-holding/