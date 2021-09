Convergenze: c’è spazio anche per i piccoli operatori.

Nel piano Colao per l’Italia a 1 Giga “c’è spazio anche per i piccoli”. Ne è convinto il presidente e ad di Convergenze, piccolo operatore che in Campania ha una sua rete in fibra.

” C’è spazio per le aziende che sono efficienti, che sono piccole, agili e investono in infrastruttura: come noi ce ne sono tantissime, se riuscissimo a investire 10 volte quello che investiamo oggi faremmo cose eccezionali. Stiamo costruendo programmi di investimento ambiziosi, stiamo seguendo molto attentamente l’evoluzione in attesa dei bandi e siamo ottimisti anche da quel punto di vista” spiega Pingaro all’ANSA a margine del Workshop Ambrosetti dove ha potuto ascoltare l’intervento del ministro per l’Innovazione Vittorio Colao.

“E’ bello investire, vedere in maniera molto molto rapida come i tuoi investimenti cambiano la vita delle persone che vivono e delle aziende che operano nei posti dove hai realizzato l’infrastruttura perché con quella si colmano dei gap importanti; le aziende diventano più competitive i privati riescono a godere di strumenti indispensabili oggi come la Dad lo smartworking e ti rendi conto come la tua attività aziendale non crea soltanto utile ma crea sviluppo per intere aree che sono poi quelle bianche e grigie, a fallimento di mercato o a parziale fallimento, obiettivo di investimenti futuri anche grazie al Pnrr” sottolinea il presidente della società campana quotata all’Aim e di recente trasformata in una ‘società benefit’. “Abbiamo avuto indicazioni sulla potenza di fuoco, programmi e strategie – aggiunge – siamo ottimisti perché si sta lavorando in Europa all’unisono con risorse che sono praticamente illimitate in confronto con le risorse che abbiamo avuto la possibilità di utilizzare nel passato recente. Saranno anni di duro lavoro ma che produrrà sviluppo , ricchezza , trasformazione, inclusione e combatterà la disuguaglianza, uno degli elementi più negativi che ereditiamo da questa pandemia”. (ANSA).