Father and son 2, presentazione venerdì 15 al Mann.

Venerdì 15 luglio (ore 11, sala conferenze, Museo Archeologico Nazionale di Napoli) presenteremo alla stampa la seconda puntata del videogioco “Father and son”.

Primo game di argomento archeologico lanciato da un Museo, dal 2017 “Father and son” ha riscosso successo in tutto il mondo: oltre 4.5 milioni di download, traduzioni nelle principali lingue europee, in cinese e anche in napoletano, per un viaggio che permette a giocatori di ogni nazionalità ed età di scoprire, anche a distanza, i tesori del MANN.

“Father and son 2”, selezionato dal Segretariato Generale del Ministero della Cultura-Mic tra i progetti innovativi da illustrare al Festival “We Make Future” di Rimini (giugno 2022), ha come filo conduttore il tema dell’amore e delle infinite possibilità della vita.

In conferenza stampa, venerdì prossimo, interverranno Paolo Giulierini (Direttore del Museo), Fabio Viola (game designer del videogioco/ Associazione Tuo Museo) e Ludovico Solima (Università della Campania Luigi Vanvitelli). Al termine dell’incontro, oltre ai giornalisti interessati, gli allievi del corso di Design della Comunicazione dell’Accademia di Belle Arti di Napoli e alcuni studenti delle scuole medie della Campania testeranno il gioco nelle sale del MANN.