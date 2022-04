Gli Esport più Popolari per le Scommesse

Fin dalla sua nascita, gli esports si sono sviluppati rapidamente, soprattutto in Asia. Oggi in Corea del Sud, i migliori giocatori di esports sono trattati come vere e proprie superstar e adorati da molti fan.

A seconda dell’esport, singoli giocatori o intere squadre si sfidano in duelli. Naturalmente, si può anche scommettere sulla maggior parte dei giochi. Tutto ciò di cui hai bisogno è un bookmaker affidabile che offra una buona varietà di esports, come Librabet: https://librabet.com/it/.

I giocatori professionisti si sfidano in grandi arene sold-out, soprattutto in Asia, e sono seguiti da vicino da milioni di persone.

Negli ultimi anni, questa tendenza si sta diffondendo sempre più in America e in Europa. Gli sport estremi hanno raggiunto un tale successo che i migliori giocatori professionisti possono ora guadagnare milioni di dollari in un solo anno.

Anche le grandi corporazioni globali hanno scoperto gli esports e appaiono regolarmente come sponsor nei più grandi eventi. Inoltre, club come il Manchester United, lo Schalke e altri ingaggiano giocatori di esports e addirittura formano le loro squadre.

Quali Titoli Esports Offrono i Bookmakers?

Prima di scommettere sugli esports, devi studiare tutti i giochi disponibili e scegliere quello che ti piace. Dovrai poi familiarizzare con le sue regole. Sarebbe anche saggio provare il gioco stesso per capire come funziona tutto.

I giochi per computer che si possono trovare nella maggior parte dei siti di scommesse che offrono esports sono:

League of Legends;

Dota 2;

Counter-Strike;

Hearthstone.

League of Legends

Normalmente i duelli in questo Multiplayer Online Battle Arena Game (MOBA in breve) sono cinque contro cinque, ma sono disponibili anche varie altre modalità di gioco.

Il motivo principale per cui League of Legends entusiasma così tanti giocatori è che spinge i concorrenti al limite in termini di intensità e velocità.

Poiché le squadre sono composte dai cosiddetti campioni, che hanno abilità diverse, ogni round sembra diverso. I tattici e coloro che prendono decisioni rapide hanno il loro tornaconto con questo MOBA.

Dota 2

Dota 2 è un gioco fantasy, ed è considerato un’evoluzione della modifica Defense of the Ancients di Warcraft 3. I giocatori assumono il ruolo di un eroe che è controllato da una vista dall’alto.

Come in League of Legends, di solito si gioca in cinque contro cinque giocatori. Lo scopo del gioco è quello di combattere fino alla base dell’avversario e alla fine distruggerla.

All’inizio, si viene assegnati a una fazione chiamata Dire e Radiant. Difendere la base e uccidere i nemici ti farà guadagnare oro ed esperienza. Più esperienza ottieni – più velocemente sali di livello, e puoi usare l’oro per comprare alcuni oggetti utili.

Counter Strike

Qui hai la possibilità di scegliere tra due squadre. O giochi come un terrorista, o assumi il ruolo di un’unità anti-terrorismo. I terroristi mirano a piazzare una bomba in due possibili punti.

Il compito dell’unità anti-terrorismo è quello di disinnescare la bomba in tempo o di eliminare completamente i terroristi.

Counter Strike si è sviluppato come una modifica di Half-Life. Ad oggi, ci sono ancora una vasta gamma di squadre di alto livello che competono l’una contro l’altra in tornei. Questi sono noti per essere abbastanza redditizi per le scommesse.

Hearthstone

Hearthstone è uno dei giochi più popolari nella scena degli esports! Questo è un gioco di carte commerciali che si svolge online.

Devi mettere insieme il miglior mazzo possibile dalle carte raccolte e difenderti contro una grande varietà di avversari in tutto il mondo.

Per creare una nuova mappa, è possibile utilizzare la cosiddetta “polvere arcana”. Hearthstone è considerato abbastanza facile, quindi chiunque può capire le regole in modo relativamente rapido.

Forse, il più grande vantaggio del gioco è che la comunità sta crescendo a rotta di collo. Inoltre, è possibile scaricarlo gratuitamente.