Gragnano, capitale della trasformazione digitale Open Source.

Il distretto produttivo di Gragnano è un luogo centrale nella storia del food italiano e internazionale. Al suo interno operano decine di PMI e il successo della manifattura della pasta alimentare di Gragnano, ha contribuito in modo importante ai 2,6 miliardi di euro di fatturato agroalimentare campano del 2022 (dati Coldiretti Campania). Ma anche in un settore dove il rispetto della tradizione e dell’artigianalità sono ingredienti essenziali, il nuovo boost di crescita e sviluppo delle imprese è l’uso di innovative soluzioni e sistemi digitali Open Source.

Per questo, domani (8 giugno) Villa Le Zagare di Gragnano si trasforma per un giorno in un grande innovation lab per la tredicesima tappa di “Together is Better”, roadshow nazionale 2023 di Nethesis, con i suoi 35mila clienti principale produttrice italiana di soluzioni Open Source per il business. Un viaggio attraverso il nostro Paese, dedicato a innovazione e trasformazione digitale delle imprese con quattordici tappe in differenti città di undici regioni italiane. A confrontarsi con professionisti ed esperti dell’azienda pesarese sulle nuove frontiere di telefonia VoIP, Cybersecurity, Smart Working, collaborazione aziendale saranno più di cento tra manager e dirigenti d’imprese, fornitori di servizi IT e soluzioni cloud, esperti in telecomunicazioni, centralini, software house e provider locali, del territorio di Gragnano e Napoli.

“Il 70% di software e applicazioni utilizzate ogni giorno nel mondo nascono da codici sviluppati Open Source. Sono usati da milioni di persone e d’imprese e sono parte integrante pure di moltissimi programmi e soluzioni vedute dalle Big Tech e che tutte le persone usano sui loro device elettronici – spiega Cristian Manoni, uno dei tre fondatori e CEO di Nethesis – Rappresentano il cuore di sistemi in telefonia VoIP, Cybersecurity, Smart Working, collaborazione aziendale. Consentono di gestire, trattare e migliorare in tempo reale e 365 giorni l’anno, il flusso di informazioni, dati, richieste e messaggi, che scandiscono l’attività di ogni tipologia d’impresa”.

“È un nuovo modo di gestire in tempo reale e a 360 gradi ogni attività di un’impresa. E per una PMI o un’azienda artigiana è particolarmente importante utilizzare nuove soluzioni come NethServer 8, significa gestire meglio il lavoro, mettere in condizioni i collaboratori di farlo meglio e minore fatica. Per esempio per chi non ha grandi dimensioni di scala, consente di raccogliere e trattare dati e informazioni in modo da utilizzarle per campagne marketing di prodotto. Un bisogno sempre più sentito da chi ha obiettivi di crescita e sviluppo del proprio business– conclude Cristian Manoni – Il nostro percorso ricerca e innovazione avviene con il contributo dei nostri clienti. Con il roadshow ci confrontiamo in modo partecipato con bisogni e richieste delle aziende del territorio. L’obiettivo è capire come noi di Nethesis possiamo soddisfarle, creare risposte tagliate su misura per ogni impresa È il vero valore aggiunto dell’Open Source.”

Focus dell’appuntamento di domani saranno, infatti, le novità e le performance ancora più avanzate dei sistemi NethServer 8, NethSecurity 8 e NethVoice, sviluppati a partire da codici Open Source. All’evento partecipano anche partner Nethesis quali: Keliweb, grande gestore di web hosting e soluzioni cloud, TP-Link Omada, leader del cloud business wireless e networking, VoipTel Italia, operatore che offre servizi di telefonia e internet per aziende. Tutti soggetti in grado di integrare i servizi Nethesis e fornire pacchetti applicativi di facile e completa installazione e uso.

www.nethesis.it