I nuovi iPhone 12 per il rilancio di Apple.

Nel mese di ottobre Apple ha svelato al pubblico i nuovi iPhone. Con questi 4 nuovi device, che sono entrati nel listino della casa di Cupertino per questi ultimi mesi del 2020, l’azienda di Tim Cook cercherà di tornare a guadagnare quelle quote di mercato perse nell’ultimo trimestre nei confronti dei produttori asiatici. Per farlo ha puntato tutto sul 5G e sul nuovo processore A14 Bionic.

I nuovi iPhone 12 di Apple

Con i nuovi iPhone 12 Apple è entrata nel mondo del 5G. La casa di Cupertino ha lanciato sul mercato 4 diverse versioni del suo nuovo smartphone che per molti sarà il “must have” di questo fine 2020. Oltre alle versione standard infatti ci saranno anche una versione mini e ben 2 versioni Pro (una denominata “Max”). L’idea di Apple è stata quella di portare sul mercato quattro differenti modelli che siano adatti a tutte le tasche ed a tutte le esigenze dei clienti.

Dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, i nuovi iPhone 12 possono essere raggruppati in due categorie: quella standard e la “Pro”, la più avanzata e performante, che monta una tripla fotocamera di ultima generazione che promette di rivoluzionare il modo scattare fare foto e video con lo smartphone.

Le caratteristiche tecniche

Partendo dall’iPhone 12 Mini fino ad arrivare all’iPhone 12 Pro Max, le caratteristiche tecniche dei nuovi melafonini sono un continuo crescendo, sia per quanto riguarda le dimensioni dello schermo, che per le altre caratteristiche. Con l’iPhone 12 a Cupertino hanno puntato tutto sulla tecnologia 5G, che non sarà l’unico punto in comune. I device infatti avranno tutti uno schermo Super Retina XDR ed il processore A14 Bionic. Tutti potranno contare sulla tecnologia di ricarica wireless ad alta potenza denominata MagSafe.

La versione più piccola è l’iPhone 12 Mini, equipaggiato con un display da 5,4 pollici, con scocca in alluminio ed una doppia fotocamera posteriore.

La versione standard dell’iPhone 12 monta un display da 6,1 pollici, anch’esso con scocca in alluminio e 2 fotocamere posteriori.

Le caratteristiche tecniche fanno un balzo in avanto con l’iPhone 12 Pro, dotato di un display da 6,1 pollici, esteticamente molto accattivante grazie anche alla scocca in acciaio inossidabile. Sul retro del device troviamo tre fotocamere posteriori a cui si aggiunge lo scanner LiDAR.

L’ultima versione è l’iPhone 12 Pro Max, il cui nome è dovuto al display da 6,7 pollici che lo rende l’iPhone con lo schermo più grande mai realizzato da Apple. Anche in questo caso troviamo la tripla fotocamera posteriore.

I nuovi smartphone abbracceranno una grande fetta di pubblico, e grazie alle loro performance saranno in grado di soddisfare le esigenze di chi utilizza iPhone 12 per il business ma anche di chi vuole sfruttare tutta la sua potenza per giocare sia per i nuovi videogames in 3D che nei casino online.

I prezzi in Italia

Apple ci ha sempre abituati ad avere dei prezzi sopra la media rispetto alla concorrenza. Ed anche con la nuova gamma di iPhone la musica non cambia. Si va dagli 839€ della versione Mini da 64GB, per arrivare fino ai 1.639€ del Pro Max da 512GB.

Ecco quanto costano, nelle varie versioni, gli iPhone 12:

iPhone 12 Mini: 839 euro (64 GB), 899 euro (128 GB) e 1.009 euro (256GB);

iPhone 12: 939 euro (64 GB), 989 euro (128 GB) e 1.109 euro (256GB);

iPhone 12 Pro: 1.189 euro (128GB), 1.309 euro (256GB) e 1.539 euro (512GB);

iPhone 12 Pro Max: 1.289 euro (128GB), 1.409 euro (256GB) e 1.639 euro (512GB).