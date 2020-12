Il nuovo tema natalizio di Waze porta allegria agli spostamenti.

Gli elfi di Waze quest’anno hanno lavorato sodo per preparare un regalo speciale per i conducenti! Gli utenti della piattaforma, che riunisce gli utenti per superare con astuzia il traffico, avranno un vantaggio nella stagione delle feste con il tema natalizio di Waze.

Da oggi fino al 31 dicembre 2020, i conducenti in Italia possono attivare il nuovo tema delle vacanze di Waze per un po’ di magia natalizia in più. Possono selezionare la voce di Babbo Natale (disponibile solo in lingua Inglese) per guidarli nei loro viaggi, mostrare il loro spirito natalizio con Babbo Natale, selezionandolo dalla sezione “Umori” e cambiare la loro auto con la slitta di Babbo Natale accedendo nelle impostazioni di “Visualizzazione Mappa” e “Icona Auto” e lasciare che Rudolph e i suoi amici li guidino a destinazione.

Per ulteriori informazioni o per scaricare l’app Waze, visita questo link.