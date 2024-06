Innovation Roadshow Napoli: le tecnologie Emergenti per gaming e metaverso

L’Innovation Roadshow, il tour nazionale dell’innovazione promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Napoli Infiniti Mondi, farà tappa a Napoli il 27 e il 28 giugno 2024 alla Mostra d’Oltremare.

L’Evento sarà un’occasione per presentare Infiniti Mondi, la Casa delle Tecnologie Emergenti per il Gaming e Metaverso, favorire il confronto tra le CTE, gli investitori e le startup innovative, ponendo i presupposti per sviluppare collaborazioni e sinergie.

I lavori della prima giornata saranno introdotti dai saluti delle Istituzioni, con la partecipazione del Viceministro del Ministero delle Imprese e del Made in Italy Valentini, del sindaco del Comune di Napoli Gaetano Manfredi, dall’Assessore alla Ricerca, all’Innovazione e alle Startup della Regione Campania, Valeria Fascione.

Nel corso dell’iniziativa i partecipanti avranno la possibilità di prendere parte a sessioni dedicate a:

• ecosistema territoriale a supporto delle imprese;

• industria del Gaming e dell’audiovisivo;

• rapporto tra Innovazioni Tecnologiche, Creatività e Industria dell’Intrattenimento.

La tappa di Napoli sarà, inoltre, un’occasione per presentare le attività svolte dalla CTE e prevede un pitch di dieci startup selezionate dal programma di incubazione realizzato. Grazie alla presenza dei principali attori del mondo dell’innovazione, l’iniziativa promuove il matchmaking tra le startup e gli investitori presenti (Invitalia, Simest, Angels4Woman, Giffoni Digital Hub, Italiacamp, BCC Napoli, 012 Factory).

Nella mattinata è prevista una tavola rotonda intitolata “L’Industria del Gaming tra Accessibilità, Cyber Security, Cultural Game e IA”. A questa seguirà, nel pomeriggio, la presentazione del Meta Lab “A proposito di Metaverso. Tecnologie, progetti, strategie e creatività”, a cui parteciperà META e all’interno della quale verranno illustrate con esperti del settore le tecnologie che abilitano il Metaverso, i progetti in corso e le potenziali strategie per le aziende che vogliono entrarvi.