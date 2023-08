IT, Innovaway prossimo fornitore di software HCL per la PA

Il Gruppo Innovaway, operatore leader nel settore della digital transformation, sarà il prossimo fornitore delle tecnologie HCL per la PA, in virtù dell’aggiudicazione definitiva non efficace del lotto 9 relativo alla gara Consip per l’affidamento della fornitura multibrand alle pubbliche amministrazioni di prodotti software, manutenzione e servizi connessi (ed. 6).

Il Gruppo, presieduto dal Ceo Antonio Giacomini, rafforza così la sua posizione nel mercato dell’innovazione tecnologica, con particolare riferimento ai servizi IT per la PA.

“Riteniamo che le soluzioni presenti all’interno del catalogo software di HCL Software siano di assoluto rilievo per le Pubbliche amministrazioni, in quanto consentono di automatizzare, ottimizzare e gestire processi, sistemi e applicazioni”, ha spiegato il Ceo Antonio Giacomini.

Il lotto aggiudicato al Gruppo Innovaway prevede la fornitura di prodotti HCL Software, il rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e i servizi connessi per un valore complessivo a base d’asta di 30 milioni di euro, oltre ai massimali di legge pari ad ulteriori 7,5 milioni di euro. La durata della convenzione sarà di 12 mesi, con inizio a decorrere dalla chiusura di quella attualmente attiva.

“Essere il fornitore delle licenze software HCL per la Pubblica Amministrazione rappresenta un importante tassello nel nostro percorso di crescita. Per noi le tecnologie – soprattutto se altamente innovative – rappresentano un elemento abilitante all’erogazione di servizi specialistici, ambito in cui Innovaway è già presente da diversi anni e verso il quale sta investendo in competenze e formazione. Con lo sviluppo di queste iniziative, disponiamo di uno strumento che contiene un portafoglio significativo di tecnologie di innovazione che amplia la nostra offerta e che potrà aiutare i nostri clienti – in questo caso la Pubblica Amministrazione – a raggiungere gli ambiziosi obiettivi di digitalizzazione che hanno ricevuto un’ulteriore spinta dal Pnrr. Oltre a ciò, questo importante riconoscimento del mercato rafforza la nostra partnership strategica con HCL Software, al nostro fianco in importanti progetti di digitalizzazione”, ha commentato il Cro Alfonso Losanno.

Il Gruppo Innovaway

Il Gruppo Innovaway, con oltre 1.000 dipendenti e un fatturato aggregato di oltre 50 milioni di euro, offre soluzioni e servizi Ict innovativi, sviluppati con tecnologie all’avanguardia. Il Gruppo annovera tra gli oltre 300 clienti realtà internazionali presenti in 200 Paesi nei settori dell’industria, finanza, retail, lusso, trasporti, servizi e settore pubblico. I dipendenti sono il punto di forza di Innovaway, prevalentemente giovani (età media 38 anni) e altamente qualificati: il 32% è certificato, il 35% è laureato e il 50% è rappresentato da donne. La società, presieduta da Antonio Giacomini, è attiva in 10 sedi di cui 7 in Italia e 3 all’ esterno, e attraverso i suoi Competence Center offre soluzioni tecnologiche innovative create su misura del business dei clienti e guida i processi di Digital Transformation“end to end” grazie alla capacità e alle esperienze della propria organizzazione e del proprio network di partner.