La tecnologia 5G TDD di WINDTRE arriva a Napoli, Aversa, Eboli e in altre città.

WINDTRE espande la propria copertura con tecnologia 5G TDD in Campania e raggiunge la città di Napoli e alcune località della provincia: Acerra, Afragola, Arzano, Casalnuovo, Casoria, Marano, Marigliano, Melito, Nola, Pomigliano d’Arco, Quarto, Sant’Antimo, Torre Annunziata e Villaricca. Coperti, inoltre, i comuni di Aversa, Eboli e Pagani.

L’azienda, guidata da Jeffrey Hedberg, conferma l’impegno ad estendere i servizi di connettività ultrabroadband mobile sul territorio nazionale per collaborare al superamento del digital divide, uno dei temi centrali della strategia di sostenibilità, grazie al 5G TDD.

Si tratta di una tecnologia che permette, in particolare, di usufruire di una velocità di rete maggiore e di un’aumentata capacità di gestione anche nelle zone dove il traffico è più intenso.

Per Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di WINDTRE, “la centralità degli strumenti e delle infrastrutture digitali nella vita quotidiana ha reso ancora più evidente l’importanza di accelerare l’evoluzione tecnologica, per sostenere e anticipare il cambiamento. WINDTRE risponde alla sfida, aggiunge, con una rete 5G sempre più veloce, affidabile e performante, per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso dei clienti che, anche in mobilità, desiderino rimanere connessi con il proprio lavoro, i propri cari e i propri interessi”.

WINDTRE si avvale di una ‘Top Quality Network’, risultato di oltre 6 miliardi di euro investiti negli ultimi 5 anni, con l’obiettivo di fornire servizi sempre più evoluti e di qualità elevata per eliminare le distanze tra le persone. Per usufruire dei vantaggi della tecnologia di rete 5G, che ad oggi raggiunge una copertura del 95,4% della popolazione*, è possibile attivare una delle soluzioni WINDTRE voce e internet a partire da 12,99 euro al mese, con 50 Giga in 5G, Priority Pass, minuti illimitati e smartphone 5G incluso.

*WINDTRE copre il 95,4% della popolazione con la tecnologia 5G FDD DSS ed il 40,6% anche con il 5G TDD. Ulteriori informazioni al link: https://www.windtre.it/la-nostra-rete-5g/.​​