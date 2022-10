My Lotteries: curiosità sull’app ufficiale di Lotto e Gratta e Vinci

L’intrattenimento digitale appariva, agli inizi della sua introduzione, come una mera copia di quello realizzato in presenza, inutile girarci intorno. L’applicazione dei moderni strumenti della tecnologia è stata, invece, capace di stupirci, portando un successo che in pochi si sarebbero aspettati. Questo almeno quando i prodotti online sono progettati nel segno dell’innovazione e persino dell’ascolto delle esigenze di coloro che si trovano a divertirsi giocando.

Un caso felice è quello di My Lotteries, l’app ufficiale di giochi come il Lotto e il Gratta e Vinci. Introdotta nel 2019 ha segnato un passo in avanti pionieristico nel mondo dell’intrattenimento digitale. In questo articolo vi raccontiamo qualcosa di più.

My Lotteries: un sistema valido per verificare le vincite

My Lotteries è l’unica applicazione ufficiale per controllare i Gratta e Vinci, la lotteria istantanea più popolare d’Italia. Significa che, oltre a garantire le operazioni di gioco, permettendo di accedere a un’ampia selezione di biglietti, consente di vedere l’esito delle giocate in ricevitoria, quando si decide di utilizzare un biglietto cartaceo.

Per quanto riguarda il Gioco del Lotto, My Lotteries si rivela una soluzione ottimale non solo per giocare online, ma anche per prenotare la giocata presso la ricevitoria Lotto più vicina. Qui è possibile effettuare persino la riscossione senza prenotazione degli importi di vincita che lo permettono, ovvero pari a un somme che risultino inferiori ai 520,00€.

Con My Lotteries, inoltre, è possibile seguire le estrazioni del Lotto, le quali presentano una cadenza settimanale regolare: il martedì, il giovedì e il sabato alle ore 20. Non mancano nemmeno le curiosità e le statistiche aggiornate rispetto ai numeri estratti, come nel caso dei numeri frequenti e ritardatari.

My Lotteries rappresenta un canale ufficiale per giocare e verificare le vincite anche per MillionDAY nonché per 10eLotto, giochi questi ultimi che si sono ispirati proprio al Gioco del Lotto. Infine, è l’app ufficiale anche della Lotteria Italia, la più popolare a livello nazionale.

My Lotteries: sicura e facile da ottenere

My Lotteries, come del resto anche gli stessi Lotto e Gratta e Vinci, è un’applicazione realizzata sotto l’approvazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), l’ente statale di riferimento per quanto riguarda i giochi legati all’intrattenimento, incluse le lotterie e le lotterie istantanee.

È stata quindi ideata nel segno di una volontà a intraprendere un gioco responsabile e consapevole, in cui la persona si trova nelle condizioni di divertirsi nel miglior modo possibile. Rappresenta, oltre che un sistema innovativo, soprattutto sicuro. Il suo aggiornamento è costante.

Per ottenerla è sufficiente scaricare l’app sul proprio dispositivo iOS (qui il link per il download diretto da App Store), oppure scaricare il file .apk per chi ha smartphone o tablet Android

Ricordiamo che per poter giocare online al Gioco del Lotto e al Gratta e Vinci è necessario aprire un conto gioco, cosa che si può naturalmente fare con My Lotteries. Un’operazione garantita a quanti hanno compiuto la maggiore età, come disposto da ADM.