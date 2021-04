NeoConnessi, continua il ciclo di webinar sul rapporto tra ragazzi e digitale a cura di WindTre.

Al via “Oltre lo schermo. Il digitale oggi tra DAD e videogiochi”, il quinto webinar del ciclo realizzato nell’ambito del progetto NeoConnessi, promosso da WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, per sensibilizzare i più giovani ad un utilizzo sicuro, positivo e responsabile di Internet e dei device.

L’appuntamento affronta tre temi connessi tra loro e molto attuali, in questa fase caratterizzata dall’aumento del tempo che i ragazzi trascorrono online: la didattica a distanza, lo screen time e il rapporto tra virtuale e reale. Il webinar sarà quindi un’occasione per riflettere, insieme a docenti e genitori, sui cambiamenti messi in atto dalla DAD, con consigli per equilibrare il tempo passato sul web, diversificare le attività online e non dimenticare la vita oltre lo schermo.

Inoltre, verrà ricordato l’importante ruolo delle App di Parental Control, come WINDTRE Family Protect, che permette ai genitori anche di monitorare quali applicazioni vengono utilizzate quotidianamente dai propri figli e per quanto tempo. All’incontro parteciperà Luigi Ballerini, psicoanalista, consulente scolastico, autore di serie animate e di premiati libri di narrativa per ragazzi.

L’iniziativa NeoConnessi è uno dei principali progetti promossi da WINDTRE in ambito education, per supportare le giovani generazioni nel cogliere le opportunità del digitale e saperne affrontare i rischi.

Il principio di “digital responsibility”, che si propone di accompagnare i ragazzi nell’affrontare una società in cui la tecnologia è sempre più pervasiva, è centrale nella strategia di sostenibilità dell’azienda.

Sarà possibile seguire l’evento in live streaming dalle ore 17.00 sul gruppo Facebook “NeoConnessi – Genitori, Figli e Internet”, iscrivendosi, oppure sul portale scuola.net dell’agenzia La Fabbrica e la relativa pagina Facebook.