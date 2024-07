Polizia Municipale utilizzerà la tecnologia 3D per i rilievi in caso di incidente

Maggiore precisione nel rilievo planimetrico del campo degli incidenti stradali, tempi più brevi per completare le operazioni di verbalizzazione e maggiore sicurezza nell’area in cui è avvenuto il sinistro evitando il rischio di ulteriori incidenti: sono questi alcuni dei vantaggi consentiti dalle nuove dotazioni assegnate alle pattuglie dell’Unità Infortunistica della Polizia Locale preposte ad intervenire in queste circostanze.



Le nuove attrezzature sono state presentate questa mattina, nello spazio antistante Palazzo San Giacomo, alla presenza dell’Assessore alla Legalità e Polizia Locale, Antonio De Iesu, e del Comandante Ciro Esposito. Il sistema denominato iCam3D, insieme al software IncidentiOnLine, consentirà di ricostruire la scena in cui è avvenuto il sinistro in maniera tempestiva e con rilievo tridimensionale. Tutte le operazioni saranno digitalizzate grazie ai 5 tablet in dotazione alle pattuglie che, attraverso una telecamera intelligente, consentiranno di rilevare rapidamente la scena del sinistro e di ripristinare quindi, in breve tempo, la normale circolazione. Con il nuovo sistema anche il Rapporto di Incidente Stradale (RIS) sarà prodotto in versione digitale con evidenti vantaggi, sia di consultazione che di archiviazione del documento.



Altra novità riguarda l’equipaggiamento, non solo dell’Infortunistica Stradale, ma di tutte le Unità Operative territoriali spesso impegnate nei rilievi in caso di incidenti di minore gravità. La dotazione strumentale, infatti, si arricchirà di un kit per la messa in sicurezza del campo dell’incidente stradale.



Gli agenti della Polizia Locale avranno a disposizione una nuova segnaletica verticale temporanea di emergenza, tra l’altro con pannelli di segnalazione, bandierine fluorescenti e lampeggiatori crepuscolari, che consentiranno di rendere visibile da maggiore distanza la zona d’intervento agli automobilisti che sopraggiungono. Le nuove attrezzature – per le quali l’Amministrazione ha investito circa 300 mila euro, a valere sul Fondo Sicurezza Urbana erogato dal Ministero dell’Interno – completano le dotazioni già in uso alle pattuglie come misuratori digitali laser, macchina fotografica digitale, precursore alcol-test per screening rapido dello stato di ebbrezza, etilometro, narcotest, gruppo elettrogeno per interventi in notturna e kit di primo soccorso.

“Abbiamo colto le opportunità del Fondo Sicurezza del Ministero dell’Interno per fare grossi investimenti per la Polizia Locale – ha sottolineato l’assessore De Iesu –. Oltre a migliorare l’attività dell’Infortunistica Stradale con la nuova strumentazione tecnologica, tutelando in questo modo gli utenti della strada, abbiamo anche potenziato la capacità tecnologica della sala operativa. A breve, inoltre, rinnoveremo il parco macchine, migliorando le condizioni operative. Un ulteriore investimento riguarda, poi, la polizia ambientale che potrà effettuare un monitoraggio dei punti critici in cui si verificano sversamenti illeciti di rifiuti”.



“Oltre a collaborare con gli uffici tecnici nell’attività di prevenzione degli incidenti – ha spiegato il comandante Esposito –, la Polizia Locale interviene 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, in caso di incidente insieme al Servizio Traffico e Viabilità. Ogni anno sono circa cinquemila questi interventi, metà dei quali riguarda incidenti con feriti. Purtroppo, lo scorso anno abbiamo registrato anche 35 persone decedute, mentre quest’anno sono state già 16 le vittime. L’Infortunistica Stradale, che è un reparto di eccellenza diretto dal sottotenente Vincenzo Cirillo, si è dotato di nuovi strumenti tecnologici per mettere subito in sicurezza la zona interessata, ridurre al minimo i tempi di rilevamento degli incidenti e avere una maggiore precisione nella ricostruzione”.