Premio Nobel alla nanotecnologia, il dottor Massimo Buda presso la sede Regionale SMI Campania descriverà le proprietà benefiche del Taopatch

L’Accademia dei Nobel ha assegnato il Premio Nobel per la Chimica ai ricercatori Moungi Bawendi (Massachusetts Institute of Technology, MIT), Louis E Brus (Università Columbia) e Alexey Ekimov (Nanocrystals Technology) per la scoperta e la sintesi del quantum dots (punti quantici), i più piccoli componenti nel mondo delle nanotecnologie.

I quantum dots sono particelle di materiali semiconduttori con dimensioni nanometriche, dove un nanometro corrisponde a un milionesimo di millimetro, o un miliardesimo di metro. Le loro dimensioni ridotte determinano le loro proprietà, come il colore. Questo accade perché, da un punto di vista biofisico, le proprietà di un elemento sono regolate dal numero di elettroni che possiede e quando la materia si riduce a nano-dimensioni, si verificano fenomeni quantistici che normalmente non avvengono nella materia di maggiori dimensioni. I punti quantici, in particolare, hanno la capacità di emettere luce a specifiche lunghezze d’onda. Il colore emesso può variare semplicemente cambiando di pochi nanometri la loro dimensione e senza alterare la loro composizione.

I Premiati Nobel per la chimica 2023 e le loro ricerche

I Premiati Nobel per la Chimica 2023 sono riusciti a produrre particelle così piccole che hanno rivoluzionato la produzione chimica, apportando diversi benefici all’umanità. Oggi i punti quantici illuminano, infatti, i monitor dei computer e gli schermi televisivi e sono usati nelle lampade LED e nella biomedicina.

I ricercatori ritengono che, in futuro, i quantum dots potrebbero contribuire a un’elettronica flessibile, a minuscoli sensori, a celle solari più sottili, a comunicazioni quantistiche criptate e a sempre più innovazioni nel campo medico.

