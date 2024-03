Quali sono le tipologie di portali di iGaming più diffuse?

Oggi viviamo una realtà votata al digitale: una verità che si manifesta in tantissimi campi diversi, dallo shopping alla socialità, passando per il gaming. Si tratta di un elemento che ritroviamo anche nel settore dell’iGaming online, considerando che attualmente il web trabocca di sale virtuali per il gioco a distanza. Ma quali sono le differenze tra i vari portali, e quali opzioni possiamo reperire fra le maglie della rete? Scopriamolo insieme.

Portali di iGaming online classici

I portali classici rappresentano una “semplice” versione digitalizzata dei tradizionali casinò fisici. Questi siti propongono dei giochi ben noti agli appassionati del settore, come le slot machine, la roulette, il blackjack e il baccarat. Di solito i giochi in questione vengono arricchiti da grafiche più o meno ricercate, e da un comparto sonoro di livello: elementi che mirano a restituire in parte la sensazione di giocare in un casinò tradizionale. Il successo di questi portali viene testimoniato dai dati pubblicati da AGIMEG, che parlano di un incremento del 20,6% della spesa a febbraio 2024. I software utilizzati da queste piattaforme sfruttano un algoritmo noto come RNG, il cui compito è generare numeri casuali per garantire la correttezza e l’imparzialità del gioco.

Piattaforme AAMS e non AAMS

Quando si parla di sale telematiche, bisogna necessariamente trattare anche il tema delle licenze di gioco. In Italia l’ente regolatore che si occupa dell’assegnazione di tali licenze, e del controllo periodico dei casinò, è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM, ex AAMS). Va però detto che esistono anche dei portali con altre tipologie di licenze, perlopiù assegnate da organi di controllo esteri. Nell’articolo sui migliori siti non AAMS selezionati dagli esperti di Finaria si parla proprio di questo argomento, e si possono trovare tutte le recensioni e le caratteristiche delle piattaforme più note. Infine, da citare il fatto che sia i portali AAMS sia quelli non AAMS possono integrare nel sito una sezione dedicata al live gambling, permettendo ai giocatori di interagire con il dealer tramite una diretta streaming, dunque in real time.

Portali online con criptovalute

L’avvento delle criptovalute ha causato una piccola rivoluzione anche nel comparto delle sale da gioco online. In tal caso si parla nello specifico dei portali telematici con criptovalute, che permettono agli utenti di eseguire un deposito o di effettuare un prelievo dal proprio conto di gioco utilizzando criptomonete come i Bitcoin (noti anche per il trading), gli Ethereum, i Litecoin e via discorrendo. Il loro funzionamento, per il resto, è identico in tutto e per tutto ai siti di iGaming classici, dato che troviamo diversi giochi, fra cui le slot machine, la roulette, il poker e molto altro ancora. Per quel che riguarda la licenza, generalmente questi portali sono non AAMS, ma ci sono anche delle eccezioni alla regola.

Siti gambling con sezione scommesse

Pur non trattandosi di una novità assoluta, i siti con scommesse rappresentano senza ombra di dubbio una delle opzioni più frequentate dagli italiani. In pratica, ci si trova di fronte a delle piattaforme “all inclusive”, che integrano sia una sezione con tutti i giochi classici del gambling, sia una sezione dove poter trovare le varie quote degli eventi sportivi per scommettere. In altre parole, si tratta di una sorta di fusion tra una sala da gioco telematica e un bookmaker online. Il vantaggio di questi siti, ovviamente, è la possibilità per l’utente di poter eseguire entrambe le operazioni (gioco e betting) senza dover cambiare piattaforma. Le scommesse possono variare dal calcio al basket, dalle corse di cavalli agli eSports, con quotazioni aggiornate in tempo reale e (alle volte) la possibilità di scommettere live durante lo svolgimento degli eventi.