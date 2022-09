Reti 4G, Altroconsumo: “La migliore è quella di Vodafone”, ultima Tim.

dal Corriere delle Comunicazioni

Un primato inscalfibile. Tra gli operatori di telefonia mobile Vodafone è per il sesto anno consecutivo sul podio per qualità della connessione. A dirlo l’ultimo rapporto di Altroconsumo che ha stilato la classifica sulla base dei dati rilevati dall’app CheBanda. Al secondo posto, che negli ultimi tre anni ha visto avvicendarsi contendenti sempre diversi − nel 2020 c’era Tim, nel 2021 WindTre – c’è Iliad. In terza posizione WindTre e in quarta Tim.



Quattro i parametri presi in considerazione: velocità di download, velocità di upload, qualità di navigazione sui siti e qualità nella riproduzione dei video in streaming.

La classifica riguarda quasi esclusivamente la rete 4G. Infatti, su circa 80mila test effettuati su CheBanda da oltre 20mila utenti dei quattro principali operatori nel periodo considerato (luglio 2021 – giugno 2022), oltre il 92% sono stati condotti con dispositivi in 4G. Solo una piccola parte è avvenuta con il 3G (3%), rete che è già stata dismessa da Vodafone e da Tim. Trascurabile il numero dei test con il 2G (0,5%), rete anch’essa in via di dismissione, ma paradossalmente con tempi più lunghi.