Safer Internet Day, webinar su bambini e cyber sicurezza a cura di WindTre.

In occasione del Safer Internet Day 2021, WINDTRE, azienda guidata da Jeffrey Hedberg, presenta il webinar “Bambini e Cyber security. Vivere il web in sicurezza”, che si terrà domani, martedì 9 febbraio, alle ore 17:00. L’evento è il terzo appuntamento di un ciclo realizzato nell’ambito del progetto di digital e media education NeoConnessi, con l’obiettivo di affrontare insieme a genitori, docenti ed esperti del settore i temi relativi all’educazione digitale e all’uso sicuro e positivo del web e dei device da parte dei più piccoli.

WINDTRE, già membro dell’Advisory board del progetto Safer Internet Centre – Generazioni Connesse coordinato dal Ministero dell’Istruzione, conferma con questa iniziativa l’adesione alla giornata internazionale per la sicurezza in Rete, che assume, quest’anno, una valenza ancor più significativa per il mondo della scuola e per gli studenti, a causa dell’emergenza pandemica e delle ripercussioni sulle abitudini degli adolescenti e sull’approccio al mondo virtuale.

Tommaso Vitali, Direttore Marketing B2C di WINDTRE, afferma “la nostra azienda si impegna a eliminare le distanze tra le persone. Inoltre, attraverso iniziative mirate, come il progetto di digital and media education NeoConnessi, e l’uso di tecnologie, come l’App di Parental Control WINDTRE Family Protect, andiamo incontro alla necessità di connessione dei più giovani e rispondiamo all’esigenza di protezione da parte dei genitori. Per una navigazione consapevole e lontana dai pericoli del Web.”

Nel corso del webinar “Bambini e Cyber security. Vivere il web in sicurezza” saranno forniti a docenti e genitori strumenti e consigli utili a sensibilizzare i più piccoli su concetti quali l’identità digitale, il trattamento dei dati in Internet e la difesa dagli attacchi informatici, per aiutare i ragazzi a riconoscere le minacce del web. All’incontro parteciperanno Guido Galli de’ Paratesi, responsabile Cyber Intelligence & Defence di WINDTRE, e Alberto Rossetti, psicoterapeuta e psicoanalista, esperto dell’impatto delle nuove tecnologie sulla vita dell’uomo e autore di “Nasci, cresci e posta. I social network sono pieni di bambini: chi li protegge”. L’evento sarà, inoltre, l’occasione per lanciare il concorso NeoConnessi “Più vicini in rete” dedicato alle classi delle scuole aderenti al progetto.

Sarà possibile seguire il webinar sul gruppo Facebook “NeoConnessi – Genitori, Figli e Internet”, iscrivendosi, oppure sul portale scuola.net dell’agenzia La Fabbrica e la relativa pagina Facebook.