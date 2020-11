Waze integrata con Amazon Music.

Waze, la social navigation app gratuita che racchiude la più grande community di automobilisti al mondo, annuncia l’ingresso di Amazon Music come nuovo servizio streaming di Waze Audio Player per offrire agli automobilisti un nuovo modo di ascoltare la musica in viaggio.

Amazon Music su Waze offre ai membri Prime l’accesso a due milioni di canzoni accuratamente selezionate e a oltre mille playlist e stazioni radio senza alcun costo aggiuntivo. Gli abbonati ad Amazon Music Unlimited, il livello di abbonamento premium del servizio, hanno accesso a più di 60 milioni di canzoni e migliaia di playlist e radio.

La perfetta integrazione di Amazon Music permette agli utenti di Waze di godersi le loro canzoni preferite tenendo sempre gli occhi sulla strada. Amazon Music si unisce così ai partner audio già presenti su Waze, rendendolo il più recente servizio di streaming ad integrare la propria esperienza audio su Waze attraverso il Waze Audio Kit.

“Da quando abbiamo presentato Waze Audio Player nell’ottobre 2018, gli utenti di Waze hanno percorso oltre 100 miliardi di chilometri ascoltando i contenuti dei servizi di streaming attraverso il nostro Audio Player” ha dichiarato Adam Fried, Head of Global Partnerships di Waze. “Siamo davvero entusiasti di accogliere Amazon Music nella famiglia Audio Player, offrendo agli automobilisti l’accesso alla loro musica preferita e alle loro playlist e rendere così il loro tempo in auto il più piacevole possibile”.

I clienti di Amazon Music possono ascoltare musica su Waze semplicemente aprendo l’app e toccando l’icona della nota musicale per selezionare Amazon Music come lettore audio. Possono iniziare subito a godersi i contenuti audio direttamente da Waze, incluse playlist, stazioni radio e molto altro. I clienti di Amazon Music riceveranno inoltre le indicazioni di guida da Waze all’interno dell’app Amazon Music in modo che gli automobilisti possano tenere gli occhi sulla strada senza dover passare da un’applicazione all’altra in qualsiasi momento.